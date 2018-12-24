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兩馬航線17年　琅岐新對台客運碼頭「航行時間快一倍」

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▲福州馬尾客運,小三通,兩馬航線。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲琅岐馬尾對台綜合客運碼頭主建築已完成。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／馬尾報導

福建省福州馬尾區琅岐鎮的「閩江馬尾對台綜合客運碼頭」2017年開始興建，未來從此處出發前往馬祖只要45分鐘，大大縮短「兩馬航線」的距離。據介紹，碼頭目前已建成泊位、客運大樓的主體施工，預計能在2019年春節前全部完工，並於5月達成首航。

▼馬尾客運站的兩馬航線已運營17年

▲福州馬尾客運,小三通,兩馬航線。（圖／記者蔡紹堅攝）

「全面三通10周年閩台記者行」聯合採訪活動22日來到福州馬尾區，造訪了馬尾港的馬尾客運站，以及正在興建中的琅岐「閩江馬尾對台綜合客運碼頭」。據了解，馬尾與馬祖的「兩馬航線」自2001年開通，17年來都是馬祖人來往兩岸的重要途徑，截至今年12月19日已實現直航近12700航次，運載旅客64.5萬多人次。

琅岐的「閩江馬尾對台綜合客運碼頭」自2017年開始興建，未來將取代馬尾港成為對馬祖的三通港口，預計將於2019年5月達成首航。據項目負責人陳鴻炫表示，琅岐的碼頭距離馬祖只有18海浬、距福州市區40公里、距長樂機場35公里，交通非常方便，且興建完成後，從琅岐搭船往返馬祖，預計耗時可從原來馬尾港的90分鐘，縮短至45分鐘。

▼琅岐馬尾對台綜合客運碼頭。

▲福州馬尾客運,小三通,兩馬航線。（圖／記者蔡紹堅攝）

前立委曹爾忠多年前曾推動促成「兩馬小三通」，他表示，2001年兩馬首航時，他是第二個下船的，記憶非常深刻，這是兩岸共同努力下的成果。對於未來新的兩馬航線，曹爾忠也有期許，他認為，馬祖有非常好的觀光資源，福州、福建，整個大陸的旅客一定要來看看，「馬祖是一串灑落在閩江口的珍珠，也是海上桃花源，這裡除了有海蝕奇景、稀有燕鷗、依山傍海的特殊建築風格，還能體會戰地風情。」

閩江馬尾對台綜合客運碼頭1號至3號泊位工程總投資約2.4億元人民幣，將建設三個泊位及其相應配套設施，其中1號泊位為5000噸級客貨泊位，設計年貨物通過能力25.2萬噸，年旅客通過能力3.3萬人次；2號與3號泊位為2個500噸級客運泊位，設計年旅客通過能力53.1萬人次。

▼馬祖居民利用兩馬航線來往福州。

▲福州馬尾客運,小三通,兩馬航線。（圖／記者蔡紹堅攝）

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關鍵字：馬尾,小三通,三通,琅岐,琅岐新對台客運碼頭,兩馬航線

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