觀光局提高花東境外包機獎助！最高領35萬、搭乘率破5成再加碼

▲觀光局今宣布加碼獎助國際旅客包機遊花東 。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者曹悅華／台北報導



為鼓勵航空公司及旅遊業者提高花東地區境外包機力道，培養機場運量及旅遊市場運作特性，觀光局今（25）宣布提高境外包機來台獎助金額，日本由30萬提高至35萬、韓國及東南亞地區（菲律賓除外）由25萬提高至30萬、陸港澳及菲律賓由15萬提高至25萬，搭乘旅客若超過五成，每位旅客再加碼補助600元，實施日期至108年12月31日止。

觀光局表示，搭配東部地區大型觀光活動，推廣分區深度體驗旅遊，修訂「交通部觀光局推動花東永續旅遊境外包機來臺獎助要點」，調整申請條件，提高獎助金額，期培養花東地區國際定期航線，帶動當地旅遊產業發展，同時配合「2019小鎮漫遊年」宣傳主軸，提供國際旅客最便捷的方式，深度探訪臺灣東部特色小鎮，分散國際旅客集中雙北地區旅遊模式。

觀光局進一步補充，本次修訂重點為放寬獎助條件，不限定期包機，提高獎助金額：日本地區由原新臺幣30萬元提高至35萬元、韓國及東南亞地區（除菲律賓外）由原新臺幣25萬元提高至30萬元、港澳、菲律賓、大陸地區由原新臺幣15萬元提高至25萬元；另外，搭乘旅客超過五成者，再補助每位旅客新臺幣600元，實施日期至108年12月31日止。

▲觀光局長周永暉表示，此次修訂主因為航空業者與花東觀光業者反應獎助要點門檻設定較高，致申請狀況並不若預期。（圖／記者曹悅華攝）

對此，觀光局周永暉局長說明，本次修訂主要是因為航空業者與花東觀光業者反應獎助要點門檻設定較高，致申請狀況並不若預期，在行政院東部辦公室促成下，參酌實務執行面和當前市場及地方發展需求，修訂獎助要點。

花東地區地處偏遠，觀光產業受限於蘇花公路易因天災影響道路封閉及鐵路一票難求，行政院東部辦公室為協助花東地區觀光發展，自106年起積極與本局洽商獎助境外包機至花東方案，並在國家發展委員會支持下，本包機獎助要點前於107年1月9日發布實施。