台籍貨輪「巨龍號」擱淺墾丁岸際　航港局要船東提抽油計畫

▲台籍貨輪「巨龍號」日前擱淺墾丁岸際，所幸船上船員全數獲救。（圖／航港局提供）

記者曹悅華／台北報導

台籍貨輪「巨龍號」日前於屏東外海、墾丁岸際擱淺，所幸船上7名船員皆獲救，對此，交通部航港局南部航務中心昨（17）日召開第一次應變會議，邀集船東代表、墾丁國家公園管理處、海洋委員會海巡署、海洋保育署及屏東縣政府等單位共同研商油污染防治及船體移除會議，會中要求「巨」船船東於今（18）日中午12時前提出抽油計畫，下午審查完成，即可展開後續抽油作業。

▲航港局邀集船東代表、墾丁國家公園管理處、海洋委員會海巡署、海洋保育署及屏東縣政府等單位共同研商油污染防治及船體移除會議。（圖／航港局提供）

航港局表示，16日約於凌晨3時接獲通報，我國籍「巨龍」雜貨船（船東為巨龍航運股份有限公司）擱淺於距墾丁地區溪仔口約800公尺岸際，船上有7名船員（本國籍5位外籍2位）全部平安救起，船上存油高級柴油9公秉及滑油0.5公秉，未載運貨物，海巡單位於擱淺當（16）日即成立前進指揮所持續現場監控狀況並無漏油及船體尚無傾斜情形。

航港局說明，由於擱淺位置隸屬墾丁國家公園管理處區域，依行政院重大海洋油污染緊急應變計畫分工及海難災害防救業務計畫，權責單位與地方環保單位於當日下午3時召開油污染協調會要求相關應變措施，同時要求「巨」船船東抽油計畫提出即展開後續抽油作業，即行提出船體脫困移除計畫，供各相關單位確認配合執行以早日移除該船回復海岸原貌。