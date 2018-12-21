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元旦假期　來台史博體驗穿梭時空4百年

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▲國立台灣歷史博物館，12月29日起至2019年1月1日連續4天，利用科技與電影等多媒體體驗，帶大家穿越時空，一起認識台灣這片土地豐富的多元文化與歷史記憶。（圖／記者林悅翻攝）

▲國立台灣歷史博物館，12月29日起至2019年1月1日連續4天，利用科技與電影等多媒體體驗，帶大家穿越時空，一起認識台灣這片土地豐富的多元文化與歷史記憶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一眼看盡4百年來府城的滄海桑田不是夢！國立台灣歷史博物館，12月29日起至2019年1月1日連續4天，利用科技與電影等多媒體體驗，帶大家穿越時空，一起認識台灣這片土地豐富的多元文化與歷史記憶。

▲國立台灣歷史博物館，12月29日起至2019年1月1日連續4天，利用科技與電影等多媒體體驗，帶大家穿越時空，一起認識台灣這片土地豐富的多元文化與歷史記憶。（圖／記者林悅翻攝）

跨年連假期間，台史博將每天提供免費名額，讓民眾體驗虛擬實境（VR）技術模擬4百年來府城城西的變遷，帶領大家回到17世紀的臺南，親眼見證4百年來府城地景的滄海桑田。連假期間除了VR體驗之外，還有「臺史博任意門」APP及「AR仙怪歷險記」讓民眾可以藉由有趣的科技互動，來臺史博解謎與抓怪，當個小小探險家。

連假期間還將舉辦兩部勵志溫馨，適合闔家觀賞的電影放映會。其中今年金馬獎「最佳動畫長片」《幸福路上》，將帶領大家穿梭時空回到台灣80年代，另一片則是金馬獎「最佳新演員」得獎作品《只有大海知道》，與大家橫跨太平洋來到蘭嶼島上，看看生活在蘭嶼的孩子們如何從文化中找回驕傲與勇氣。

館內也特別提供多款學習單，透過「小小探險家」自遊活動，讓大小朋友可以根據停留時間，自在的探索博物館各展區空間。也將推出紙骰繪本、小小天燈、台史博限量胸章以及新春版印製作等手作活動。4天連假，台史博歡迎大家來體驗穿越時空的奇妙旅程，活動詳情請參閱本館官網（https://www.nmth.gov.tw/ ）。

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關鍵字：元旦假期,台史博,體驗,穿梭時空

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