「局長才記大過」黃國昌轟普悠瑪懲處輕！各界連環開砲：腦袋改了？

▲台鐵局長張政源於「1021鐵路事故行政調查小組」記者會上公布普悠瑪翻覆事故建議懲處名單。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曹悅華／台北報導

自昨天（21）交通部代理部長王國材和台鐵局長張政源在行政院「1021鐵路事故行政調查小組」記者會上公布建議懲處名單後，外界對於普悠瑪翻覆事故懲罰最大額度僅大過加調職，及懲處對已退休前台鐵局長鹿潔身根本沒有影響，紛紛表示不滿，鐵道暨國土規劃學會就跳出來痛批「交通部裡面幕僚官僚們你們腦袋改了嗎」，時代力量立委黃國昌今（22）更怒轟「局長瀆職成這樣才記一個大過根本應該全部送監察院彈劾」。

▲第一波懲處名單預計有17位台鐵局督導主管以及3位前任台鐵局長。（圖／記者游芳男翻攝）

張政源在昨天記者會上說明，這次整個案子在接獲行政院調查小組的報告後，就開始作行政責任檢討，由最新成立的營運安全處來作檢討，第一波懲處的有副局長、正副處長、科長、段長、主任等相關督導主管共17人，懲處額度依據情節輕重，最高記一個大過和調職處分；另外針對司機員等其他10位一線同仁，因配合司法調查程序，不在這波懲處名單中，會待調查結果出來後，再來釐清責任。張政源補充，第一波懲處名單將會在28日對外說明。

王國材則透露，3位前台鐵局長同在建議名單中，他進一步說明，鹿潔身會被納入是因為對安全文化還有督導整個安全意識和維修能力不足，另外范植谷跟周永暉，這部分考慮了很久，但很重要的一點局長必須負責任，便是96年發生大里事故的時候，當時調查的原因就是ATP隔離，再後來建立了ATP遠端監控系統後，101年11月開始普悠瑪陸續到台鐵，ATP沒有連線，等於說沒有跟遠端監視系統放在一起，這樣的安全意識局長應該要在意，但這6年卻沒有，基於以上原因，把三個局長都納入建議懲處名單內，且以鹿潔身責任最大，預計記一個大過。

▲對於懲處名單，台鐵產業工會質疑出事了行政院只是給高官一個大過、犧牲基層員工？。（圖／台鐵產業工會提供）

對此，台鐵產業工會先質疑，在106年有200位勇敢的會員為了改革台鐵、增補人力爭取合理休息，發起春節依法休假行動，當時行政院、交通部堅持嚴懲這200位會員、祭出200個大過、小過，打壓改革台鐵的員工，今時今日，普悠瑪事件有18位乘客不幸死亡、267人受傷，行政院卻對高官送出同樣額度一大過，更不用說鹿潔身局長早已退休，記一大過有甚麼用？並指出政院調查報告指向司機一人、現場的基層員工被列為被告仍在偵辦，難道出事了行政院只是給高官一個大過、犧牲基層員工？

台灣鐵道暨國土規劃學會則痛批事故後台鐵服務品質的改善，服務是否能往民眾期待改變，目前仍看不到交通部有何積極作為，該會表示台鐵的問題是交通部長年怠惰造成，改革需要時間，但交通部裡面幕僚官僚們，你們腦袋改了嗎？就懲處名單該會則認為無法多做評論，因為懲處再多人，都無法證明交通部改變台鐵的決心，都無法喚回逝去的人命，都無法證明明天的台鐵會不一樣。

▲黃國昌今召開記者會，怒轟局長瀆職成這樣才記一個大過根本該全部送監察院彈劾。（圖／記者翁嫆琄攝）

黃國昌今也召開「台鐵6432：根本不該發出的列車」記者會，怒轟昨宣布周永暉、范植谷等前台鐵局長記過懲處，現在他們一個在當交通部觀光局長，一個在當交通部轉投資的中國驗船公司董事長，記過懲處根本是在欺騙社會，直指「局長瀆職成這樣才記一個大過根本應該全部送監察院彈劾」。

另外，普悠瑪事故受難家屬林小姐在黃國昌召開的記者會上也提及，台鐵是交通部下的單位，台鐵發生嚴重交通事故，難道交通部不用有人被懲處嗎？對於早就不在位的前任台鐵局長記過懲處，根本就沒有實質效益。

普悠瑪事故發生於10月21日，共造成18死、上百人輕重傷，行政院在11月26日公布的初步調查報告指發現，本次事故涉及人員操作、作業程序、機械設備及組織管理等個別層面的問題或異常湊巧同時穿過每一道防護措施的漏洞，只要問題或異常發生當下能夠有效處置，本次事故就不會發生。

調查小組在報告中分析，事故列車行進中，因主風泵異常，發生列車動力時有時無、停留軔機間歇作動之異常狀況，相關人員採取之運轉決策及應變處置作為未排除異常狀況；司機員於列車行進中，同時持續通聯嘗試排除列車異常狀況，進入新馬站彎道前未依規定減速。