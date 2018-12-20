　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／暖冬遊「獨漏3市」吵不停！2天政策急轉彎　交通部：全納入

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼花蓮旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲暖冬遊補助擴大方案，最終決定全部縣市納入自由行住房補助內。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者曹悅華／台北報導

暖冬遊擴大補助辦法自18日下午公布以來，各界議論紛紛，尤其是獨漏桃園、台北、新竹舉動，惹得3地業者和官員極度不爽，除了今（20）立法院交通委員會提案通過要求納入，桃園市長鄭文燦甚至怒嗆「再不改（納入補助）就發動撤換觀光局長」，對此，經過2天的激烈討論，交通部代理部長王國材表示「全納入」

宜花東高屏暖冬遊補助方案自11月推出以後，反映相當熱烈，因此觀光局18日宣布加碼，不過因為在自由行部分，排除了3個近3年住房率超過50％縣市，從5縣市擴大19縣市，引起旅宿業者強烈不滿。

▲觀光局長周永暉說明暖冬遊擴大區域（圖／記者曹悅華攝）

▲觀光局起初在宣布暖冬遊補助擴大方案時，自由行部分獨漏3個縣市。（圖／記者曹悅華攝）

對此，觀光局於晚間7點左右發佈聲明，有關預計於108年元月1日辦理「擴大國旅暖冬遊」方案，在團體旅遊部分已全面全國實施，至於國人自由行部分，衡酌地方各界都能支持及期待參與此次之擴大國旅暖冬方案，且尊重今日立法院交通委員會之決議。因此，「擴大國旅暖冬遊方案」獎勵自由行住宿活動納入臺北、桃園、新竹等三市，提供旅客多元旅遊選擇，也就是全台都納入住房補助當中

觀光局補充，政策轉彎預計再投入3.2億元、增加25萬個客房住用數，預估可再帶動約50萬人次前往深度旅遊，交通部觀光局呼籲各縣市展現地方特色與台灣好客精神積極行銷，擴大國旅效益。

對此，觀光局局長周永輝回應，沒有預期到外界對暖冬方案這麼熱衷，既然立法院臨時提案通過，就必須尊重。

終於拍板定案的暖冬遊補助擴大方案，自由行及團體旅遊住房補助全台皆適用，自由行部分，每房補助1000元，另外為鼓勵60歲以上樂齡族和30歲以下青年及親子出遊，每房另再加碼500元；團體旅遊則是一般民眾每房補助500元，60歲以上是1000元，每團補助上限3萬元。

不過值得注意的是，此次補助並不包含交通費，僅有住房費的補助，另外每人憑身分證限補助1次，且只適用周日到週四，且必須透過直接撥打電話至合作旅館，或是用使用網路及現場訂房才算數，詳細實施辦法近日會公布在觀光局網頁上，有興趣的民眾務必多加留意。

ET快訊
蘇啓誠遺孀指「政治人物誤導事實」　她揭：謝長廷看的遺書哪來？
草食男＋肉食女5大星座＝超速配CP！吃草男友妳吃了？
李千那脫了！火辣跨坐徐鈞浩熱吻：精疲力盡

關鍵字：暖冬遊補助,桃園,台北,新竹,觀光局

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／1堂課暴收2萬6！「線上課程」藏陷阱　違規名單驚見知名業者

更新／立委爆知名航空「飛機餐只有豬排飯」　交部：會討論禁用疫區豬

影／提案通過！暖冬補助納「桃園、新竹、台北」　觀光局：朝這努力

大陸包裹恐藏「豬瘟地雷」！中華郵政昨查出25件肉品已退回銷毀

通勤族注意！台鐵今起改點　60班列車時刻調整、5班停駛

影／暖冬補助獨漏3市惹眾怒　立委曝：交通部答應納桃園市

尤振仲免罰！普悠瑪翻18死「台鐵高層15人」被懲處　產工：很應該

獨／暖冬補助擴大狂被罵！花蓮業者怒揭「代墊真相」：觀光局欠4百萬沒給

苦等50分鐘退費負評！拉麵店「公開情侶IG」公審　她千字回應道歉

無痛分娩「少於3cm、超過5cm」不能打！　麻醉醫生曝原因

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

騙扁黃琪中風「坐輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

《蒙面》慵懶版《我要我們在一起》　網驚：是田馥甄！

直播哥豪撒現金送粉150萬賓士　高雄南霸天幫熱場抖跳辣台妹！

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

聲林之王EP10【獨家幕後花絮】歡樂女神Lala初乍到被下猛藥 老蕭問行程威脅會錄到早上

春風以為要合照「都已經放下筷子」　 粉絲轉頭邀「女員工」糗了！

苦等50分鐘退費負評！拉麵店「公開情侶IG」公審　她千字回應道歉

無痛分娩「少於3cm、超過5cm」不能打！　麻醉醫生曝原因

直擊小孩玩馬桶水！　媽媽崩潰「硬著頭皮先拍再洗」

人妻蒸奶茶湯圓！電鍋一打開「暗黑蜂巢肉圓」傻了　6千網笑炸：能吃嗎

快訊／暖冬遊「獨漏3市」吵不停！2天政策急轉彎　交通部：全納入

高掛北捷握把爽飛！學生妹下秒「雙腳大開」狼狽糗摔　網視線全歪：粉色

她耳內疼痛...醫一照蜘蛛爬出　大眼萌樣竟激似「蠟筆小新」！

超商買泡麵！肥宅疑惑「米粉沒選擇」　他精美4分析寫論文...15字說完

落地過早！華航貨機撞壞3盞桃機跑道燈　飛安會介入調查

不爽繳畢展費6千元　男學生媽槓教育部：要鬧到全台灣都知道

梅伊政府準備面對無協議脫歐　愛爾蘭總理：改變規則就有邊界問題

富比士美國名人榜公開　《星際大戰》導演奪冠、飛人喬丹第4名

亞足賽／奇誠庸、李青龍進南韓23人名單　孫興慜踢完曼聯歸隊

雷／《人不彪悍》大結局！「花彪楊夕淚告別」讓粉看哭了

帶團壓力大吸毒放鬆？　遭眼尖警查獲送辦

健保中醫輔助癌症治療　有效緩解術後不適

陳妍希曬兒子生日蛋糕「佩佩豬1家4口」　網瘋猜：有二寶了！

防蚊宣導創意無限　台南繪畫比賽頒獎

重新換發歐欣水保施工許可證　台南市政府引爭議

2018優良公寓大廈評選出爐　台南市頒獎表揚

羅淑蕾告「綜藝咖」盛竹如　唸字卡「害我一覺醒來變兇手」

生活熱門新聞

正妹中醫師把脈　他害羞偷拍

學生妹掛握把爽飛！下秒糗摔網視..

妻蒸奶茶湯圓！出來是蜂巢肉圓傻..

留負評遭拉麵店「公開IG」公審..

尤振仲免罰！普悠瑪翻「台鐵高層..

「交換禮物」讓小孩臭臉　老師遭..

新人打卡後消失　老闆：都早起了..

請員工吃羊肉爐！他曝心機省錢秘..

葉毓蘭為陸配帶肉挨罰20萬喊冤..

兒自己帶健保卡！師急call...

撞爛法拉利賠千萬？超跑老闆曝維..

超商買泡麵！肥宅疑惑米粉沒選擇

不繳6千畢展費　學生媽鬧到教育..

交換禮物超大箱！她開箱瞬間變臉

更多熱門

相關新聞

福容四大利多超划算　加碼抽汽車

2018年11月交通部觀光局推出宜花東旅遊補助方案廣受好評，推出全台的暖冬補助方案，30歲以下及銀髮族每房最高可補助至1500元。位於貢寮區的福隆福容大飯店，自1月1日起到1月31日每週日到週四，也同步推出四大利多，要讓消費者住的揪甘心，1月1日元旦當天入住，還能獲得新年平安御守及福氣龍卡片貼！

八仙樂園不服被停業　提行政訴訟被駁回

滬贈「千江有水千江月」字畫　寓意深遠

暖冬遊漏桃園　鄭文燦：不改就換觀光局長

國旅補助　賴清德：盼國人到南部、花東

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

草食男＋肉食女5大星座＝超速配CP

懷孕貓演員腿斷流血！孫儷心疼收編《甄嬛傳》的牠

蘇啓誠遺孀「政治人物模糊事實」她揭關鍵

他放天燈狂喊：我要娶到周子瑜！下秒結局GG

放話不演《玩命關頭9》！2角色反悔

正妹中醫師把脈　他害羞偷拍

吃完海鮮腹劇痛　驚見活蟲咬胃壁

咘咘愛薄紗公主風　BO妞皺眉冷看姊

學生妹掛握把爽飛！下秒糗摔網視線全歪

單人露營車　1人輕鬆山林微旅行

林俊傑攻蛋加場門票2分半賣光！

照片曝光！李新病危「郭新政代去俄羅斯」

朴寶劍親下去了！　低頭3次深吻宋慧喬

妻蒸奶茶湯圓！出來是蜂巢肉圓傻了

謝龍介推國幣「印王世堅也沒關係」　王世堅神回...

更多

最夯影音

更多

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

騙扁黃琪中風「坐輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面