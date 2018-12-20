快訊／暖冬遊「獨漏3市」吵不停！2天政策急轉彎　交通部：全納入

▲暖冬遊補助擴大方案，最終決定全部縣市納入自由行住房補助內。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者曹悅華／台北報導

暖冬遊擴大補助辦法自18日下午公布以來，各界議論紛紛，尤其是獨漏桃園、台北、新竹舉動，惹得3地業者和官員極度不爽，除了今（20）立法院交通委員會提案通過要求納入，桃園市長鄭文燦甚至怒嗆「再不改（納入補助）就發動撤換觀光局長」，對此，經過2天的激烈討論，交通部代理部長王國材表示「全納入」。

宜花東高屏暖冬遊補助方案自11月推出以後，反映相當熱烈，因此觀光局18日宣布加碼，不過因為在自由行部分，排除了3個近3年住房率超過50％縣市，從5縣市擴大19縣市，引起旅宿業者強烈不滿。

▲觀光局起初在宣布暖冬遊補助擴大方案時，自由行部分獨漏3個縣市。（圖／記者曹悅華攝）

對此，觀光局於晚間7點左右發佈聲明，有關預計於108年元月1日辦理「擴大國旅暖冬遊」方案，在團體旅遊部分已全面全國實施，至於國人自由行部分，衡酌地方各界都能支持及期待參與此次之擴大國旅暖冬方案，且尊重今日立法院交通委員會之決議。因此，「擴大國旅暖冬遊方案」獎勵自由行住宿活動納入臺北、桃園、新竹等三市，提供旅客多元旅遊選擇，也就是全台都納入住房補助當中。

觀光局補充，政策轉彎預計再投入3.2億元、增加25萬個客房住用數，預估可再帶動約50萬人次前往深度旅遊，交通部觀光局呼籲各縣市展現地方特色與台灣好客精神積極行銷，擴大國旅效益。

對此，觀光局局長周永輝回應，沒有預期到外界對暖冬方案這麼熱衷，既然立法院臨時提案通過，就必須尊重。

終於拍板定案的暖冬遊補助擴大方案，自由行及團體旅遊住房補助全台皆適用，自由行部分，每房補助1000元，另外為鼓勵60歲以上樂齡族和30歲以下青年及親子出遊，每房另再加碼500元；團體旅遊則是一般民眾每房補助500元，60歲以上是1000元，每團補助上限3萬元。

不過值得注意的是，此次補助並不包含交通費，僅有住房費的補助，另外每人憑身分證限補助1次，且只適用周日到週四，且必須透過直接撥打電話至合作旅館，或是用使用網路及現場訂房才算數，詳細實施辦法近日會公布在觀光局網頁上，有興趣的民眾務必多加留意。