無人遊艇漂海上！　駕駛艙滿是韓文　船員：撿了一條客輪回家

大陸中心／綜合報導

浙江省海上搜救中心19日接到通報，「浙岱漁03158」船在距離舟山市以東約500公里處，發現一艘長約30米的遊艇，船上也並未發現任何人員。經證實，此艘船為馬來西亞一家公司從南韓訂購的二手小型高速客船，在拖運的途中纜線斷裂，致使該遊艇滯留在此海域。

▲船上印有韓文的名片。（圖／新京報）



該地漁業指揮中心方姓站長表示，有兩名船員上船就發現了一張印有韓文的名片，所有船上的東西包括駕駛艙、船號，都是韓文；也已經跟南韓的海警溝通過了，但語言上可能還是有點問題，「現在這艘船正往本港拖」。

「在海上漂流，撿了一條客輪回家啊，豪華豪華」，「浙岱03158號」漁船船長王衛平是當時的目擊者，他們發現這艘遊輪時天色昏暗，剛好在「我們漁船的行進路線上」；「我們用了船上的喇叭一直向對面的遊輪喊話」，但卻沒有人回覆，後來慢慢靠近該艘遊輪，用照明燈看了一下外觀有些破損，看起來還有被撞擊過的痕跡。

隨後經多方證實，該船是在拖船的引領下從南韓前往馬來西亞，途中因拖船主機故障、又遭遇風浪襲擊；因此拖纜斷裂，致使該小型客船漂失在該處。相關部門將按照固有規定進行下一步的處理。

▼當局把漂流船隻拖回港。（圖／陸央視新聞）



▼發現船隻的位置。（圖／北京青年報）

