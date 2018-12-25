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我也想拿暖冬遊補助！超詳細「申請攻略」5步驟爽折1500元

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▲▼花蓮旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲想申請暖冬遊補助？做到5步驟就能輕鬆拿！（圖／記者賴文萱攝）

記者曹悅華／台北報導

交通部觀光局自11月推出「前進宜花東‧高屏暖冬遊」方案獲得熱烈迴響，遂於18日宣布擴大及延長補助，不僅全台22縣市都適用，每房還加碼到1500元。這回《ETtoday新聞雲》記者就要教你如何申請補助，原來只要做到5步驟就可以輕鬆省錢，趕緊筆記下來吧！

步驟一、先確定出遊時間

此次加碼補助日期為明（108）年1月1日到1月31日，在這期間的週日到週四皆適用（1月1日週二可補助，1月19日週六補班日不補助），一旦確認好日期，就可以進到下個階段。

步驟二、確認該旅館或民宿是否適用暖冬遊補助

可上觀光局網頁查詢，目前有3600家旅宿適用，其中包含福容、翰品等五星級飯店，觀光局透漏還會再繼續增加飯店及民宿，一旦確認想去的旅館有配合觀光局這次活動，就可以來下訂了。

▲暖冬遊旅客懶人包。（圖／觀光局提供）

▲觀光局公布暖冬遊補助注意事項。（圖／觀光局提供）

步驟三、了解自己適合方案

自由行部分，每房補助1000元，另外為鼓勵60歲以上樂齡族和30歲以下青年及親子出遊，每房另再加碼500元；團體旅遊則是一般民眾每房補助500元，60歲以上是1000元，每團補助上限3萬元，如旅行業安排前往澎湖、金門、馬祖等離島地區行程，補助上限5萬元。

步驟四、向業者電話或現場下訂

此次補助僅限民眾直接向參加本活動的旅館或民宿訂房，才會有補助，凡透過旅行業、訂房網站或APP等其他方式間接訂房，或使用住宿券、折價券或紅利兌換等方式者均不補助。

步驟五、辦妥手續現場直接領補助金

觀光局建議，民眾入住前請先至本活動專區登錄個人基本資料，並上傳身分證明文件圖檔（可有效減少辦理入住時間），民眾本人入住時須提示身分證、健保卡或駕照予入住的旅宿業者核對身分即可現省房價。

雙證件、身分證、健保卡。（圖／ETtoday新聞雲）

▲只要備妥證件，入住時就可以現折補助。（圖／ETtoday新聞雲）

貼心提醒：

1.此次補助並不包含交通費，僅有住房費的補助。

2.每人憑身分證限補助1次，且該補助是以房間為單位，每房僅會有一個補助，舉例來說，一間2000元的雙人房住了兩個人，只有一人能享有補助。

3.請領自由行旅客補助的民眾，若是參加公司行號、機關團體、旅行業或遊覽車業者安排的旅遊團體同樣不可獲補助。

詳請可洽活動官網，或可撥打活動服務諮詢專線，（02）2349-1699，服務時間從周一至周日上午8時至下午6時。

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關鍵字：暖冬遊補助,國內旅遊,觀光局,飯店,民宿

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