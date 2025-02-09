平溪天燈節蛇影光雕秀　百盞天燈升空！元宵節還有第二場

▲2025新北平溪天燈節「金蛇主燈蛇福泰吉」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

全球矚目的國際文化節慶「2025新北市平溪天燈節」於昨（8日）晚上6時在平溪國中隆重登場，吸引眾多國內外旅客熱情參與。市長侯友宜特別親臨現場與其他貴賓共同施放象徵吉祥的金蛇主燈，並首次展現「好運蛇進來」天燈蛇影光雕秀，見證金蛇與天燈共舞的絕美祈福畫面，祝福大家新的一年都能「蛇福泰吉」！

新北市平溪天燈節不僅是傳承臺灣文化的重要節慶活動，更是展現新北市創意與活力的國際平臺。今年迎來新春蛇年，活動特別打造金蛇造型主燈，賦予「金蛇呈祥」的吉祥寓意，祝福大家在新的一年財源滾滾、富貴臨門。活動也呼應蛇年主題，首次創新呈現「天燈蛇影」光雕秀，以栩栩如生的金蛇在地面上盤旋舞動，靈巧地在天燈與施放民眾之間交錯前行，最終停留於主燈之前，營造出「好運蛇進來」的祈福美好意涵。隨著百盞天燈緩緩升空，金蛇與天燈共舞，承載著人們的祈願，點亮了平溪的夜空。

▲侯友宜在蛇年金蛇造型主燈上落款題字「雲開風浪平 溪手向前行」。

「2025新北市平溪天燈節」以經典獨特的祈福內容向世界展示臺灣深厚的傳統文化底蘊與創新活力，同時也為全球觀眾呈現一場難忘的國際文化融合盛宴，活動第二波主燈施放特別由新北市市長侯友宜與美國在台協會處長谷立言、觀光旅遊局長楊宗珉以及臺北環球扶輪社創社社長劉漢仲共同在蛇年金蛇造型主燈上題字，更邀請來自17個國家超過50位的國際交換學生於同波段一起施放百盞天燈，充分展現新北市平溪天燈節的國際化魅力！而當晚活動代言人李多慧也特別亮麗登場與現場民眾們共同施放天燈。

新北市觀旅局表示，下周元宵節當（12日）也將迎來第二場天燈施放活動，活動將於十分廣場浪漫舉辦，邀請大家一起來感受充滿愛與祝福的氛圍，新北市政府觀光旅遊局也溫馨呼籲欲前往2025新北市平溪天燈節活動會場的民眾善加利用大眾運輸交通工具或活動接駁車，更多「2025新北市平溪天燈節」活動相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、新北旅客Facebook粉絲專頁、新北旅客官方IG或「2025新北市平溪天燈節」官方網站查詢。

▲新北市長侯友宜（右）與美國在台協會處長谷立言（左）共同施放象徵吉祥的金蛇主燈。

▲活動代言人李多慧也特別亮麗登場與現場民眾們共同施放天燈。