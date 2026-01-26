警政新血到位！屏東警兩分局長交接　強化打詐掃黑

▲屏東警分局長陳勇誌(左) 、潮州分局長黃世德。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局今(26)日下午2時舉行屏東、潮州兩警分局長聯合交接典禮；由副縣長黃國榮主持、局長甘炎民監交，多位民意代表與貴賓到場觀禮，儀式簡單隆重。副縣長除祝賀新任分局長履新，也肯定卸任首長任內表現，期勉新任團隊持續強化治安、交通與春節安全維護，守護縣民生命財產安全。

新任屏東分局分局長陳勇誌，中央警察大學62期刑事警察學系、臺灣首府大學休閒管理研究所碩士畢業，歷任臺東縣警察局成功分局分局長、嘉義縣警察局竹崎分局分局長及雲林縣警察局北港分局分局長等重要職務，具備卓越領導能力與深厚職務歷練；而陳分局長曾任職恆春、里港、屏東分局巡官、所長及警察局組員、警務員、督察員等職務，此次鮭魚返鄉再度回到熟悉的屏東縣政府警察局服務，不僅是對職涯的肯定，更是以實際行動回應對家鄉的深情厚誼，貢獻所長，回饋鄉里。

新任潮州分局分局長黃世德，中央警察大學64期行政警察學系、國立勤益科技大學工業工程與管理研究所碩士畢業，歷任嘉義縣警察局布袋分局分局長、雲林縣警察局臺西分局分局長、彰化縣警察局北斗分局及鹿港分局分局長等重要職務。

原任屏東縣政府警察局屏東分局分局長林明波榮陞苗栗縣警察局督察長，潮州分局分局長林俊雄調任新竹市警察局第三分局分局長，希望能將屏東的經驗帶到其他縣市發揚光大。

副縣長對新任分局長表達誠摯的祝福與恭賀之意，也對卸任兩位分局長在工作上的優異表現給予高度肯定，期望借重各新任分局長才能與經驗，領導所屬警察同仁，針對非法槍械、不良幫派、暴力犯罪、毒品、詐欺等案件加強查緝，嚴正執法決不寬貸的執行公權力，請警察局針對春節期間，規劃防搶及易雍塞路段之交通疏導，全心全意為縣民努力，確保人民生命、財產安全，共同創造和諧安寧的希望城市。