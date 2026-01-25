培訓跨國新住民投入觀光導覽　蘇俊賓：新視角讓桃園新魅力再現

▲蘇俊賓手繪桃園老字號「中崎蛋糕」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園導覽觀光大使培訓－新住民工作坊」成果展，24日於新住民文化會館舉行。副市長蘇俊賓表示，不同文化背景形塑出截然不同的城市想像，期盼透過新住民的視角，為桃園描繪一張獨特的城市地圖，讓在地居民重新發現桃園的魅力，也讓逐年增加的國際旅客，看見桃園不同角度之美。

蘇俊賓指出，人與土地的關係就像再熟悉不過的家人，相處久了容易習慣成自然，大家偶爾透過旁人的讚美與視角，才又突然又發現自以為如此熟悉的人也有如此自己沒發現的角度和精彩。

同樣地，在地對於老桃園市區也許早就習以為常，但透過來自越南、印尼、泰國、馬來西亞、剛果等地新住民的獨特的文化理解及敘事能力，也可能挖掘出在地人未曾注意的文化魅力，這不僅是為了推廣觀光，更是為了讓在地人重新愛上自己的家鄉。

▲桃園導覽觀光大使培訓－新住民工作坊成果展。（圖／市府提供）

導覽的核心 是「講故事」的能力

身為老桃園人的蘇俊賓也分享自己的手繪桃園味，強調自己每年都會親手繪製生日卡片送給同事與好友，從龍年畫到馬年，雖然生肖不同，但卡片中都有一個共同元素，就是桃園老字號的「中崎蛋糕」。

蘇俊賓說，這家蛋糕店代表了他對故鄉最深刻的記憶與味道，國中畢業離開桃園後，唯一沒有和故鄉斷掉的連結，就是故鄉的美食和味覺記憶。而導覽的核心不僅是介紹景點，更重要的是「講故事」的能力。他舉例，活動所在的「武陵派出所」及周邊的「武陵里」、「武陵橋」，名稱皆源自清代總兵「武隆阿」，其題字的匾額至今仍懸掛在景福宮內。

35名跨國新住民 加入觀光導覽培訓

這些看似獨立的地點，若能透過導覽員將歷史脈絡與生活記憶串聯，就能賦予景點更深厚的文化意義，讓遊客看見不一樣的桃園。觀旅局表示，本次導覽培訓由桃園市觀光發展基金會推動，聚焦培養「故事力」與「專業力」，規劃培訓200位老城區觀光導覽人員，投入「桃園老城區」、「中壢舊城區」及「北橫魅力枕頭山區」等三大重點區域。

其中特別設置「新住民桃園老城區專班」，邀請35名來自不同國家的新住民朋友加入，背景橫跨亞、非兩洲，期盼透過系統化培訓與實戰走讀，培養「讓在地人說在地故事」的導覽能量，拓展桃園多元文化觀光市場。

包括：市議員張碩芳、市府婦幼局長杜慈容、觀旅局主秘李復華、桃園區長許敏松、桃園市觀光發展基金會副執行長陳信守、桃園市桃園車站商圈協會理事長楊慧青等均一同出席活動。