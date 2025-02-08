五股區農會力挺新北消防　捐贈3輛勘查車強化救災安全

▲五股區農會熱心公益，捐贈3輛勘查車力挺消防救災工作。（圖／新北市消防局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市五股區農會長期致力於社會公益，持續關懷經濟弱勢族群並積極參與地方公益事務。為回饋社會並提升消防安全，於今（8日）晚間，在新北市五股區農會生活館舉行災情勘查車捐贈儀式，贈予新北市政府消防局五股區消防分隊、五股分隊、德音分隊及更寮分隊各1輛災情勘查車。儀式將由消防局副局長陳國忠代表接受捐贈。

新北市消防局表示，五股區農會一向重視災害搶救議題，為支持消防人員的救災工作，特別捐贈3輛災情勘查車予五股區各消防分隊。這些車輛將協助消防人員在災害發生時迅速抵達現場，進行災情蒐集與回報，完善救災工作的規劃與部署，使指揮官能準確下達指令，進一步保障民眾的生命與財產安全。此舉不僅為消防同仁提供了實質的支援，更如同寒冬中的暖流，為救災工作增添利器。

消防局副局長陳國忠表示，安居樂業是新北市侯市長的重要施政目標。五股區農會此次捐贈的3輛災情勘查車，將顯著提升五股區各消防分隊的搶救效能，讓消防人員能更安心、專注地投入救災工作，實現「安心、安全、安居」的願景，共同守護家園安全。

陳國忠特別感謝五股區農會的善舉，並強調這些車輛未來將投入救災勤務，為民眾的生命安全提供更完善的保障。消防局也將持續秉持赤誠之心，貫徹維護公共安全的決心，致力打造讓市民安心居住的安全城市。