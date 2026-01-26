　
地方 地方焦點

百貨新春抽獎開跑最高獎萬元商品券　還可抽價值6萬黃金片

▲▼ 好運馬上來！遠百嘉義新春好運抽、馬年福袋抽黃金」 。（圖／遠百嘉義店提供）

▲▼ 好運馬上來！遠百嘉義新春好運抽、馬年福袋抽黃金」 。（圖／遠百嘉義店提供）

記者翁伊森／嘉義報導

萬物皆漲、但快樂不能縮水的時代，聰明消費就是新時尚，消費者也期望2026年可以馬力十足，迎接美好生活，加上嘉義市普發6,000元促進地方消費，遠百嘉義再度出招，即日起至3月4日推出「馬躍新春好運抽獎」活動，最高有機會把頭獎16,800元遠百商品券帶回家，讓購物不只是滿足需求，也成為驚喜連連的好運體驗。

▲▼ 好運馬上來！遠百嘉義新春好運抽、馬年福袋抽黃金」 。（圖／遠百嘉義店提供）

活動主打「買越多，中獎機率越高」，活動期間遠百APP金級會員消費每累積達1,000元，即可獲得一組電子抽獎序號，序號無上限，讓消費者在日常採買、節慶送禮或犒賞自己的同時，也同步累積幸運值。獎項誠意滿滿，除了二獎6,000元遠百商品券，獎項橫跨居家生活與美妝保養，包括蕾莉歐超音波香氛水氧機星鑽機（櫻花粉）、超淨Circle Air抗敏清淨機、資生堂國際櫃明星保養品，消費者喜愛的寢具、餐券等，生活品質到日常療癒一次到位。

▲▼ 好運馬上來！遠百嘉義新春好運抽、馬年福袋抽黃金」 。（圖／遠百嘉義店提供）

中獎名單將於3月6日前公布於遠百官方網站與Facebook粉絲專頁，得獎者出示遠百APP內中獎電子序號及本人身分證供現場查驗，簽領中獎單後即可完成兌獎，便利又安心，完全符合現代人「不想多跑一趟」的生活節奏，新年想要好兆頭，不妨從一筆聰明消費開始，把日常購物變成好運抽獎，下一位抱走大獎的人就是你。

▲▼ 好運馬上來！遠百嘉義新春好運抽、馬年福袋抽黃金」 。（圖／遠百嘉義店提供）

春節詢問度最高的遠百嘉義福袋2月13日至2月22日開賣，遠百APP金級會員，持當日單筆滿1,000元以上之發票或載具銷貨明細和現金500元，即可至6F贈品處刷會員條碼購買「馬上發財～開運抽黃金福袋」乙份，限量200份，福袋內容為「500元遠百商品券+100元餐廳美食券」另可參加「馬年開運 福袋抽黃金」活動，全台共抽出5名幸運兒，有機會獲得「點晴品一馬當先 珍藏黃金金片10克」乙份，價值64,268元，活動期間每ID限購乙份，每會員ID限一次抽獎機會，福袋買到就回本，幸運加「馬」擋不住！

▲▼ 好運馬上來！遠百嘉義新春好運抽、馬年福袋抽黃金」 。（圖／遠百嘉義店提供）

全聯馬年福袋「抽367萬保時捷」　中獎率提高1.6倍

全聯馬年福袋「抽367萬保時捷」　中獎率提高1.6倍

農曆新年許多人喜歡買福袋試手氣，全聯今（22）日揭曉「2026馬年福袋」將於2月17日大年初一上午9點開賣，最大獎為PORSCHE Macan EV，市價約367萬，今年福袋合作美國戶外品牌「 POLER」推出3款，售價600元至900元，每店數量僅約55個，結構較往年單純，但大獎中獎率提高1.6倍，總獎項數量共700個。

7-11推出130款新春福袋！10大IP集結　頭獎抽特斯拉

7-11推出130款新春福袋！10大IP集結　頭獎抽特斯拉

全家福袋抽BMW純電休旅、iPhone 17

全家福袋抽BMW純電休旅、iPhone 17

遠百嘉義表揚資深員工　打造溫馨職場

遠百嘉義表揚資深員工　打造溫馨職場

遠百嘉義韓流魅力物產展　品嚐正宗韓味

遠百嘉義韓流魅力物產展　品嚐正宗韓味

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

