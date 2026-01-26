百貨新春抽獎開跑最高獎萬元商品券　還可抽價值6萬黃金片

▲▼ 好運馬上來！遠百嘉義新春好運抽、馬年福袋抽黃金」 。（圖／遠百嘉義店提供）

記者翁伊森／嘉義報導

萬物皆漲、但快樂不能縮水的時代，聰明消費就是新時尚，消費者也期望2026年可以馬力十足，迎接美好生活，加上嘉義市普發6,000元促進地方消費，遠百嘉義再度出招，即日起至3月4日推出「馬躍新春好運抽獎」活動，最高有機會把頭獎16,800元遠百商品券帶回家，讓購物不只是滿足需求，也成為驚喜連連的好運體驗。

活動主打「買越多，中獎機率越高」，活動期間遠百APP金級會員消費每累積達1,000元，即可獲得一組電子抽獎序號，序號無上限，讓消費者在日常採買、節慶送禮或犒賞自己的同時，也同步累積幸運值。獎項誠意滿滿，除了二獎6,000元遠百商品券，獎項橫跨居家生活與美妝保養，包括蕾莉歐超音波香氛水氧機星鑽機（櫻花粉）、超淨Circle Air抗敏清淨機、資生堂國際櫃明星保養品，消費者喜愛的寢具、餐券等，生活品質到日常療癒一次到位。

中獎名單將於3月6日前公布於遠百官方網站與Facebook粉絲專頁，得獎者出示遠百APP內中獎電子序號及本人身分證供現場查驗，簽領中獎單後即可完成兌獎，便利又安心，完全符合現代人「不想多跑一趟」的生活節奏，新年想要好兆頭，不妨從一筆聰明消費開始，把日常購物變成好運抽獎，下一位抱走大獎的人就是你。

春節詢問度最高的遠百嘉義福袋2月13日至2月22日開賣，遠百APP金級會員，持當日單筆滿1,000元以上之發票或載具銷貨明細和現金500元，即可至6F贈品處刷會員條碼購買「馬上發財～開運抽黃金福袋」乙份，限量200份，福袋內容為「500元遠百商品券+100元餐廳美食券」另可參加「馬年開運 福袋抽黃金」活動，全台共抽出5名幸運兒，有機會獲得「點晴品一馬當先 珍藏黃金金片10克」乙份，價值64,268元，活動期間每ID限購乙份，每會員ID限一次抽獎機會，福袋買到就回本，幸運加「馬」擋不住！