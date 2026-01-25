　
地方 地方焦點

民眾黨台南啟動地方布局　黃國昌南下感謝志工、防災隊正式成軍

▲民眾黨主席黃國昌25日南下台南，出席黨員與志工感恩餐會，感謝基層長期投入地方服務。（記者林東良翻攝，下同）

▲民眾黨主席黃國昌25日南下台南，出席黨員活動與志工感恩餐會，感謝基層長期投入地方服務。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣民眾黨主席黃國昌25日南下台南，出席民眾黨台南市黨部舉辦的「黨員與志工感恩餐會」，並為「民眾防災守護隊」主持揭牌儀式，包括前議長周五六伉儷、前立委魏耀乾、瀛海中學董事張鎮麟、吳炳輝律師等人皆受邀出席，現場氣氛熱絡。

▲民眾黨主席黃國昌25日南下台南，出席黨員與志工感恩餐會，感謝基層長期投入地方服務。（記者林東良翻攝，下同）

黃國昌致詞時表示，民眾黨能在各地穩定成長，關鍵在於第一線黨員與志工長期投入地方服務，不論是公共議題倡議、基層協助，或選舉期間的動員與宣傳，都是支撐政黨前進的重要力量。他強調，民眾黨將持續秉持專業、清廉與務實的核心價值，讓政治回歸解決問題、服務人民的本質，而非流於口號或短期操作。

▲民眾黨主席黃國昌25日南下台南，出席黨員與志工感恩餐會，感謝基層長期投入地方服務。（記者林東良翻攝，下同）

談及防災議題，黃國昌指出，面對極端氣候與災害風險升高，防災已成為地方治理不可忽視的重要課題，不能僅依賴政府體系，更需要結合社區力量，建立自助、互助的防災架構。他認為，防災工作不僅是災害發生時的應變，更包含平時的教育、訓練與準備，唯有制度化與組織化，才能在關鍵時刻真正發揮作用。

▲民眾黨主席黃國昌25日南下台南，出席黨員與志工感恩餐會，感謝基層長期投入地方服務。（記者林東良翻攝，下同）

隨後進行的「民眾防災守護隊」揭牌儀式，象徵民眾黨將防災行動落實至地方黨部與社區層級。台南市黨部主委顏耀星表示，防災守護隊並非象徵性組織，而是希望實際投入地方防災體系，與社區建立長期合作關係，讓防災工作從紙上計畫轉化為可運作的行動網絡。

▲民眾黨主席黃國昌25日南下台南，出席黨員與志工感恩餐會，感謝基層長期投入地方服務。（記者林東良翻攝，下同）

顏耀星也在活動中介紹有意角逐2026年地方大選的議員擬參選人，包括新營第一選區陳詩薇、第七選區林乃立、第八選區江明宗、第九選區蕭漍華、第十選區陳進男及第十一選區郭如芳。他指出，雖尚未正式開放提名登記，但台南各選區已有多名具地方服務經驗的人才投入準備，若同選區出現超過兩人表態，將透過民調初選機制產生人選。

▲民眾黨主席黃國昌25日南下台南，出席黨員與志工感恩餐會，感謝基層長期投入地方服務。（記者林東良翻攝，下同）

顏耀星強調，民眾黨不以短期選舉操作為目標，而是透過制度建構、人才培養與公共服務，逐步累積長期穩健的地方政治力量。此次活動結合志工感恩、防災行動推動及2026選戰布局三大主軸，展現民眾黨在台南深化基層、提前備戰地方選舉的決心。

【濃濃黑煙】高雄鐵皮屋大火　超濃黑煙狂竄天際...消防搶救中

