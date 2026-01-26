寒冬送暖南台別院分享10萬份臘八粥　黃偉哲回贈蘭花致謝

▲佛光山南台別院住持滿舟法師親送臘八粥至台南市政府，與市長黃偉哲及市府員工分享佛陀成道日的祝福。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆12月8日為佛陀成道日，佛光山南台別院依循傳統，每年於臘八期間準備佛粥（臘八粥），除在道場供應禮佛信眾外，也分送至政府單位、公司行號及弱勢團體，與社會大眾共享佛陀慈悲精神，南台別院住持滿舟法師26日親自前往台南市政府，致贈臘八粥及春聯「和諧共生 馬到成功」，與市長黃偉哲及市府員工分享臘八祝福。

黃偉哲也特別回贈台南特產蘭花，感謝佛光山長期以來對弱勢族群的關懷與實際行動，展現宗教力量與城市治理攜手合作的溫暖畫面。

市長黃偉哲表示，臘月正值歲末寒冬，對弱勢民眾而言更需要社會多一分照顧與支持。他指出，自今年元旦以來，佛光山南台別院已在台南各地分享10萬份臘八粥，每一碗粥都蘊含佛陀的慈悲精神，期盼社會大眾齊心發揮供養佛陀、關懷眾生的理念，讓臘八的民俗喜氣與善念持續傳遞，也為台南祈求風調雨順、國泰民安。

佛光山南台別院住持滿舟法師表示，今年自元旦起，於全市27個據點分送10萬份寓意智慧與慈悲的臘八粥，讓市民在寒冬中感受溫暖，而台南市政府正是此次行程的最後一站，象徵圓滿完成。他也祝福黃偉哲市長率領市府團隊市政推動順利、平安圓滿。

滿舟法師進一步指出，臘八粥象徵佛陀慈悲與智慧，在寒冬中送暖，不僅祝福市民平安吉祥，也期盼社會和諧共生、馬到成功。

相傳佛陀成道前曾苦行六年仍未證悟，後放棄苦行方式，於尼連禪河畔獲牧羊女供養乳糜，恢復體力後，回到伽耶山菩提樹下金剛座，立誓不證菩提絕不起座，終於在農曆12月8日夜睹明星而悟道，該日遂被尊稱為「佛成道日」。因此，每逢臘月初八，各地寺廟道場皆會烹煮臘八粥與大眾結緣，共同慶祝佛陀成道。