從工程到藝術　永䥶投入文化永續以在地連結深耕台南

▲永䥶集團董事長郭晉宏（左）與立法委員陳亭妃（右）於展覽現場交流，從生活與信仰角度探討文化作為城市長期價值。（圖／永䥶集團提供，下同）

記者林東良／台南報導

長期投入國家級交通建設的永䥶集團，26日正式宣布跨足文化領域，將於2026年贊助台南市美術館年度展覽與推廣計畫，以瀝青鋪面與營造工程見長的永䥶，宣告從「硬體建設者」邁向「文化推動者」，將工程專業轉化為支持在地文化永續的實際行動。

永䥶集團成立於2010年，核心業務為高品質瀝青混凝土產製與鋪面工程，工程實績遍及桃園國際機場、新竹空軍基地，以及新加坡樟宜機場跑道。董事長郭晉宏表示，一條好的跑道能連結世界，而一座美術館則能滋養城市的靈魂，建設讓城市運轉，文化則讓城市留下共同記憶。

立法委員陳亭妃（右2）與永䥶集團董事長郭晉宏(右1)，在南美館館長龔卓軍(左1)陪同下於《恁兜攏按怎拜？從餐桌到神桌的藝術連結》展區合影，展現產官文化交流互動。

立法委員陳亭妃指出，台南文化底蘊深厚，文化的保存與推廣，仰賴不同角色、不同能量長期投入，企業參與文化事務，正是城市文化能夠持續發展的重要力量。

永䥶集團南部營運核心設於台南學甲，廠區導入歐洲先進環保設備，並結合藝術彩繪與植生牆設計，打破傳統工業場域印象，展現企業對環境美學與生活品質的重視。永䥶指出，企業責任不應僅止於生產與納稅，更應回應在地社會，贊助南美館正是「取之在地、用之在地」理念的具體實踐。

此次合作，永䥶支持台南市美術館開年大展《恁兜攏按怎拜？從餐桌到神桌的藝術連結》，透過信仰、日常與藝術的交織，深化民眾對在地文化的理解，也延伸企業「重視人才、幸福職場」的核心價值，提升員工與社區居民的文化生活品質。

▲南美館館長龔卓軍（左1）於展區現場向立法委員陳亭妃(左2)與永䥶集團董事長郭晉宏(左3)說明展覽作品內容，交流展覽脈絡與創作理念。

南美館館長龔卓軍表示，企業長期穩定的文化支持，對藝術推廣與教育推動至關重要，感謝永䥶集團以實際行動投入文化領域，為城市文化注入新能量。

展望未來，永䥶集團表示，將持續在硬體面導入AI智慧機具、3D鋪面系統及快速冷卻車專利技術，鞏固工程實力；在軟實力上，則以文化贊助為起點，建立長期支持文化與藝術的合作模式，讓台南的民俗與藝術底蘊，得以穩健而長遠地傳承。