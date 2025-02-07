新北感謝春節持續運轉　勞工局長慰勞企業勞工發福袋

▲新北市勞工局長陳瑞嘉前往黑貓宅急便土城營業所，關懷駕駛員排班及工作情形。（圖／新北市勞工局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

春節假期結束，新北市勞工局長陳瑞嘉今（7日）率領勞檢處同仁，前往黑貓宅急便及統一超食代中央廚房，關懷春節期間默默辛苦工作的勞工朋友。除發送市長「蛇福泰吉」福袋，也提醒企業主應確實遵守勞基法相關規定，營造勞資和諧、友善的工作環境。此外，勞檢處近期也將抽查事業單位，瞭解春節出勤與休假安排是否符合法令規定，以維護勞工應有權益。

新北市勞工局長陳瑞嘉先前往黑貓宅急便土城營業所，逐一發送福袋慰勞駕駛員。他對列隊歡迎的駕駛員表示，春節期間是傳統送禮旺季，貨運業承擔了龐大的遞送責任，特別代表侯市長來感謝大家默默付出。此外陳瑞嘉也關懷勞工排班及每日工時情形，人資部長林達霖表示，黑貓全體實施週日休假，公司也很重視駕駛員的休息與身心狀態，避免工時過長導致疲勞駕駛。訪視結束前，陳瑞嘉也與土城所同仁合影，並對駕駛員揮手送車。

▲勞工局長陳瑞嘉（右4）到土城「統一超食代」中央廚房，關懷慰勞辛勤工作的勞工朋友。

隨後陳瑞嘉來到位於土城工業區的「統一超食代」台北總部中央廚房，總經理黃俊仁和廠長丁坤原特別前來接待，並透過簡報說明產線流程及相關職安措施，也到員工休息室發福袋，關懷輪流來休息的生產線勞工。他表示，超商全年無休，隨時都有鮮食都能讓大家填飽肚子，這些都是中央廚房的勞工朋友犧牲春節假期努力工作換來的，特別前來慰勞感謝，並逐一致贈市長福袋，也特別解釋「蛇福泰吉」福袋的設計巧思，期許勞工朋友們蛇年健康、攏有賺錢。

新北市勞檢處長林澤州也提醒，輪班工作應給予勞工適當的休息，同時依法給付加班費。如讓勞工於春節期間（除夕至初三）出勤，應依勞基法規定加倍給付工資，或由勞雇雙方協商擇日補假。勞檢處已於1月10日啟動春安專案檢查，春節前勞檢員前往企業現場查核安全衛生整備，督促雇主落實安全衛生防護工作，同時提醒注意工時及休假的安排，春節後也將再次派員查核春節期間的勞動條件，全面保障勞工應有權益。

▲勞工局長陳瑞嘉特別解釋「蛇福泰吉」福袋的設計巧思。