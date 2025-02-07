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砍人真兇另有其人！男子自首頂罪遭識破　法院判處拘役50日

▲菜刀,砍人,恐嚇。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲謊稱砍人掩護友人，詹男犯頂替罪被判拘役50日。（圖／示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

汪姓男子與張姓、林姓友人共謀行兇，持刀砍傷陳姓男子。案發隔日，汪的友人詹姓男子向警方自首，謊稱是他動手行兇。警方調閱監視器發現，真兇的身形明顯比身材瘦小的詹男壯碩，加上被害人陳男指認行兇者並非詹男，警方最終查明為汪男所為，將其依法送辦，並依頂替罪將詹男究辦。基隆地院近日審結，判處詹男拘役50日，可易科罰金5萬元。

判決書指出，2023年7月某日下午4時許，陳姓男子駕車行經新北市瑞芳區街道，途中遭兩名男子攔車。其中一人拉開車門，另一人持開山刀朝陳男揮砍，導致其左手指撕裂傷。陳男試圖反擊，兩名歹徒隨即跳上接應車輛逃逸。

翌日，詹男主動向警方投案，聲稱自己是行兇者。瑞芳警分局調閱監視器畫面，發現行兇者身高約170公分，體型壯碩，而詹男僅160公分，身形瘦小。為求慎重，警方請陳男指認，確認砍傷他的並非詹男。

進一步調查後，警方鎖定31歲汪姓男子涉案，並查出其與張姓、林姓友人共謀行兇。檢方依「意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場所聚集三人以上施以強暴罪」起訴汪男，法院最終判處其有期徒刑6個月，可易科罰金18萬元。張、林兩人仍在逃。

至於詹男，明知汪男是真正行兇者，卻向警方自首頂罪，影響司法偵查的正確性，並額外浪費檢警人力與司法資源。法院考量其坦承犯行，態度尚可，依頂替罪判處拘役50日，可易科罰金5萬元。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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