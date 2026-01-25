靈鷲山桃園區普仁獎頒獎　表揚147位普仁小太陽

▲副市長王明鉅出席靈鷲山桃園區普仁獎頒獎。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

熱烈的陣陣掌聲，為孩子點亮未來！靈鷲山桃園區普仁獎頒獎典禮25日在桃園高中人文藝術大樓演藝廳登場，147位在逆境中堅守品德、努力向學的學子，齊聚一堂接受祝福。這群被稱為「普仁小太陽」的孩子，用行動證明，環境可以艱難，但品德與希望從不缺席，感動到場的所有貴賓。

累計獎勵1萬3134位學生 形成善循環

普仁23閃耀發光！普仁獎創辦人靈鷲山開山住持心道法師，2003年創立普仁獎，表揚身處逆境卻堅持美善品德的國中小學子。他們不畏生活的各種挑戰，用生命散發的光與熱，照亮自己、影響他人，因此被稱為「普仁小太陽」。23年來，累計獎勵1萬3134位學生，訪視1萬6353個家庭，許多曾受鼓舞的小太陽長大後，持續將善意回饋社會，形成善與愛的循環。

桃園市副市長王明鉅恭喜得獎學生獲得認可，肯定普仁獎著重的的品德，是當前社會最需要的力量。除了副市長，包括：教育局副局長林威志、立法委員萬美玲、桃園市議員黃婉如、陳美梅、林政賢、凌濤、桃園信用合作社理事主席蘇家明賢伉儷等，及靈鷲山普仁獎推行委員會桃園區主委呂朝福、副主委溫碧雲等人士出席活動。

7位學生 推薦入圍全國普仁獎

靈鷲山表示，桃園區今年有184位學生報名，經過嚴謹的初選、複選，共有147位孩子獲獎，國小62位、國中85位。孩子們面臨不同的生命課題，都能克服挑戰，展現超越年齡的勇氣與對家人的深愛，令人動容。其中百吉國小林菡萱、中埔國小陳季桓、自強國中郭郁恩、大同國小張羽彤、中興國中藍之妘、光明國中張凱翔、埔心國小游婕妍等7位，獲推薦入圍全國普仁獎。

攜手校園扎根 16校獲品德教育楷模

典禮中也頒發「推動品德教育楷模」獎項，表揚16所長期深耕品德教育的學校，包括：大竹國小、大安國小、青溪國小、建德國小、山頂國小、中山國小、文山國小、大華國小、外社國小、百吉國小、建國國中、龜山國中、大溪國中、大坡國中、幸福國中、平鎮國中等16所。

靈鷲山聖山寺監院懇慧法師與桃園講堂監院妙慧法師均表示，「讓孩子相信自己是太陽，不因環境困頓而失去光芒」，正是普仁獎一路以來堅持的初衷。這些真實而樸實的生命故事，是逆境中力爭上游最動人的教材。普仁獎不只是一場頒獎典禮，更是一場集體為孩子加油的行動。當社會願意看見、相信並陪伴，孩子心中的光就能點亮更多未來，並照亮他人。