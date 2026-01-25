　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

靈鷲山桃園區普仁獎頒獎　表揚147位普仁小太陽

▲靈鷲山桃園區普仁獎頒獎

▲副市長王明鉅出席靈鷲山桃園區普仁獎頒獎。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

熱烈的陣陣掌聲，為孩子點亮未來！靈鷲山桃園區普仁獎頒獎典禮25日在桃園高中人文藝術大樓演藝廳登場，147位在逆境中堅守品德、努力向學的學子，齊聚一堂接受祝福。這群被稱為「普仁小太陽」的孩子，用行動證明，環境可以艱難，但品德與希望從不缺席，感動到場的所有貴賓。

累計獎勵1萬3134位學生　形成善循環

普仁23閃耀發光！普仁獎創辦人靈鷲山開山住持心道法師，2003年創立普仁獎，表揚身處逆境卻堅持美善品德的國中小學子。他們不畏生活的各種挑戰，用生命散發的光與熱，照亮自己、影響他人，因此被稱為「普仁小太陽」。23年來，累計獎勵1萬3134位學生，訪視1萬6353個家庭，許多曾受鼓舞的小太陽長大後，持續將善意回饋社會，形成善與愛的循環。

桃園市副市長王明鉅恭喜得獎學生獲得認可，肯定普仁獎著重的的品德，是當前社會最需要的力量。除了副市長，包括：教育局副局長林威志、立法委員萬美玲、桃園市議員黃婉如、陳美梅、林政賢、凌濤、桃園信用合作社理事主席蘇家明賢伉儷等，及靈鷲山普仁獎推行委員會桃園區主委呂朝福、副主委溫碧雲等人士出席活動。

▲靈鷲山桃園區普仁獎頒獎

▲靈鷲山桃園區普仁獎頒獎。（圖／市府提供）

7位學生　推薦入圍全國普仁獎

靈鷲山表示，桃園區今年有184位學生報名，經過嚴謹的初選、複選，共有147位孩子獲獎，國小62位、國中85位。孩子們面臨不同的生命課題，都能克服挑戰，展現超越年齡的勇氣與對家人的深愛，令人動容。其中百吉國小林菡萱、中埔國小陳季桓、自強國中郭郁恩、大同國小張羽彤、中興國中藍之妘、光明國中張凱翔、埔心國小游婕妍等7位，獲推薦入圍全國普仁獎。

攜手校園扎根　16校獲品德教育楷模

典禮中也頒發「推動品德教育楷模」獎項，表揚16所長期深耕品德教育的學校，包括：大竹國小、大安國小、青溪國小、建德國小、山頂國小、中山國小、文山國小、大華國小、外社國小、百吉國小、建國國中、龜山國中、大溪國中、大坡國中、幸福國中、平鎮國中等16所。

靈鷲山聖山寺監院懇慧法師與桃園講堂監院妙慧法師均表示，「讓孩子相信自己是太陽，不因環境困頓而失去光芒」，正是普仁獎一路以來堅持的初衷。這些真實而樸實的生命故事，是逆境中力爭上游最動人的教材。普仁獎不只是一場頒獎典禮，更是一場集體為孩子加油的行動。當社會願意看見、相信並陪伴，孩子心中的光就能點亮更多未來，並照亮他人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 6140 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
霍諾德登頂101「哪品牌賺最兇？」眾人見1幕笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

培訓跨國新住民投入觀光導覽　蘇俊賓：新視角讓桃園新魅力再現

靈鷲山桃園區普仁獎頒獎　表揚147位普仁小太陽

隱藏版亞軍？金門馬終點驚見「花環騎士」亂入

寒冬送暖不缺席　二路元帥辦圍爐宴400人共享團圓味

民眾黨台南啟動地方布局　黃國昌南下感謝志工、防災隊正式成軍

台中53名補教師獲表揚　盧秀燕感謝業者作育英才

2026金門馬拉松吸引24國跑者參賽　肯亞選手稱霸全馬

吉安鄉贈春聯！12場次永安社區首場　大師積一甲子功力現場揮毫

春節前夕送暖　吳清基返鄉頒發清寒獎學金嘉惠學子

年前搶客！日曜天地運動品牌990元起　中友藝術季228連假登場

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

烏日汽車追撞停等紅燈的機車雙載

恆春女騎士閃避轎車慘摔卡車底！警目擊救援　10民眾合力抬車

鳳山深夜押人討債！黑車撞爛收費亭拖殘骸刮火花　驚悚畫面曝

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

兒被控騎重機無牌炸街擾鄰！警父提告捍衛清白：不該被獵巫

培訓跨國新住民投入觀光導覽　蘇俊賓：新視角讓桃園新魅力再現

靈鷲山桃園區普仁獎頒獎　表揚147位普仁小太陽

隱藏版亞軍？金門馬終點驚見「花環騎士」亂入

寒冬送暖不缺席　二路元帥辦圍爐宴400人共享團圓味

民眾黨台南啟動地方布局　黃國昌南下感謝志工、防災隊正式成軍

台中53名補教師獲表揚　盧秀燕感謝業者作育英才

2026金門馬拉松吸引24國跑者參賽　肯亞選手稱霸全馬

吉安鄉贈春聯！12場次永安社區首場　大師積一甲子功力現場揮毫

春節前夕送暖　吳清基返鄉頒發清寒獎學金嘉惠學子

年前搶客！日曜天地運動品牌990元起　中友藝術季228連假登場

一票人看霍諾德爬101直播「跟著冒冷汗」！醫師解釋成因

身體出狀況「手最先反應」！醫師：指甲就能看出許多問題

洋基歲月畫下句點　洛艾西加深情告別：關上人生重要篇章

拼賺逾10萬元！3檔抽籤股明開放申購　尖點價差最大但今起抓去關

美周記／TOM FORD情慾無花果一聞就上癮、Diptyque臘梅香氛春節限定

陸研究生教騎單車！每人收3千6「2年賺121萬」　本人揭運作真相

1／26臘八節必吃臘八粥　民俗專家提醒做1事還可積德

農夫田裡找鐵鎚反挖出千年寶藏　獲國家認證！天價回饋曝光

2026年度限定！珍藏莎倫娜號義式航海時光

員旅、獎旅、度假首選　歌詩達郵輪一站式海陸享樂

陳漢典要Lulu「空出一天」 撂英文：有空去結婚嗎XD

地方熱門新聞

桃園培訓跨國新住民　投入觀光導覽　

靈鷲山桃園區普仁獎頒獎　表揚147位普仁小太陽

金門馬終點驚見「花環騎士」亂入

民眾黨台南啟動地方布局黃國昌南下感謝志工、防災隊正式成軍

寒冬送暖不缺席二路元帥辦圍爐宴400人共享團圓味

太保市7大草莓園區親子採摘活動全攻略

投資科技遇上科技治理　張善政籲別用政治管產業

花蓮人看過來　家戶屋頂太陽光電最高補助30萬

國際阿茲海默症大會2026里昂登場　台灣醫師受邀發表飲食研究

台中百貨福袋戰開打　兩大龍頭公開福袋內容

張金鑾基金會+救國團　贈屏東7校學童點心

父母罹癌！女童包水餃賺錢養妹妹

師被控：護航女兒，免試上北一女

新港寒冬送暖　造福嘉義250邊緣戶

更多熱門

相關新聞

靈鷲山嘉義講堂上梁大典圓滿舉行

靈鷲山嘉義講堂上梁大典圓滿舉行

靈鷲山嘉義講堂19日午時良日吉時，舉行上梁盛典，在祥獅舞動、法樂悠揚的喜悅聲中，百位貴賓與護法善信齊聚一堂，歡喜見證大梁安立、道場法脈延續的歷史時刻，預計2027年啟用的新講堂，將成為一處安心修行、聞法學習、推動靈性生態與生命教育的現代修行道場，祈願善念持續流轉、佛法在地生根。

靈鷲山普仁獎嘉義60位學子獲殊榮

靈鷲山普仁獎嘉義60位學子獲殊榮

靈鷲山籌建嘉義講堂開辦音樂會

靈鷲山籌建嘉義講堂開辦音樂會

大咖宗教團體卡位嘉義　熱門重劃區現破億土地成交

大咖宗教團體卡位嘉義　熱門重劃區現破億土地成交

新北表揚績優宗教團體　靈鷲山、聖山寺雙獲殊榮

新北表揚績優宗教團體　靈鷲山、聖山寺雙獲殊榮

關鍵字：

靈鷲山桃園區普仁獎普仁小太陽

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

直擊／陳漢典婚禮一出場就哭了！　Lulu誓詞淚崩喊話：最怕不能沒有你

霍諾德徒手登頂101！可達鴨意外成最大贏家

霍諾德攀台北101　團體逆風開轟！

35歲陸軍少校墜樓亡　臉書吐露工作壓力

深夜脫兒褲子摸下體6秒...查看尿床　台南媽媽竟被控侵犯！

霍諾德登頂101「驚見NASA大神」親迎接！網跪了

霍諾德徒手登頂101！沈春華讚賈永婕大心臟

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

快訊／全聯開出3張發票大獎！幸運門市曝光

新電視太大！吊車出動「空運搬進家」

谷立言指「自由非免費」　楊瓊瓔：不能成濫編預算藉口

「排球甜心」本季最後一舞？廖苡任淚崩

吳宗憲證婚爆笑致詞「Lulu走路都怪怪的」

北海道開台灣早餐店　店內播這家新聞「被青鳥出征」

更多

最夯影音

更多
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面