嘉藥育才有成職安系史素娟提前畢業　成績證照雙收接軌職場

▲嘉南藥理大學為職業安全衛生系學生史素娟舉辦微型畢業典禮，校長張翊峰合影祝賀，見證提前畢業重要時刻。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學今年將迎來創校60周年校慶，校園提前傳出喜訊，校方26日為職業安全衛生系學生史素娟舉辦一場溫馨隆重的微型畢業典禮，祝賀她以優異表現提早完成學業，成為嘉藥第40位成功提前畢業的學生，也象徵學校長年推動彈性學習、因材施教的成果再添一例。

嘉藥自95學年度起實施「成績優異學生提前畢業制度」，申請門檻相當嚴謹。依規定，學生須於修業年限屆滿前一學期或一學年修畢應修學分，每學期學業與操行成績皆須達80分以上，且成績排名需名列該系、該年級、該班前5%，經多重審查後方可提前畢業。

史素娟原就讀台東大學，因故於大二時休學，在家人鼓勵下重返校園，選擇進入嘉南藥理大學就讀。入學初期，她仍在探索人生方向，並非原職安系學生，後來在學長引薦與自我評估下轉入職業安全衛生系，也因此開啟截然不同的學習與職涯道路。

轉系後，在系上師長傾囊相授與悉心栽培下，史素娟展現高度學習動能，彷彿按下「加速鍵」，短短一年半內即以術科90分、學科95分的亮眼成績，考取「乙級職業安全衛生管理員」證照，展現師生共同努力的成果。

求學期間，史素娟一邊在安親班與便利商店打工，一邊兼顧繁重課業，在雙重壓力下培養出良好的時間管理能力。她秉持「上課專心聽講、有問題立刻請教」的學習態度，妥善規劃進度，畢業前已取得包含「乙級職業安全衛生管理員」、「甲種職業安全衛生主管」、「缺氧作業主管」、「營造業甲種職業安全衛生業務主管」、「板模支撐作業主管」、「屋頂作業主管」及「施工架組配作業主管」等共7張專業證照，展現高度就業競爭力。目前史素娟已順利找到工作，預計2月正式進入職場，提早展開職業生涯，實踐學以致用。

校長張翊峰表示，嘉南藥理大學長期致力於因材施教，鼓勵學生依自身能力與生涯規劃彈性學習，讓努力與付出被看見。他也期勉史素娟未來持續精進專業、秉持初衷，在職場上發光發熱，為社會帶來正向影響。