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亂摸6歲孫下體！被隔壁水果攤老闆娘拍下鐵證　變態阿公慘了

▲▼ 祖孫,爺爺,阿公,孫子。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲外公猥褻6歲孫子遭鄰攤老闆娘揭發，法院判4年有期徒刑。（圖／示意圖與本案無關／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭世賢／基隆報導

周姓男子趁妻子不在檳榔攤顧店時，對年僅6歲的孫子伸出魔爪，將孫子抱在腿上並隔著褲子撫摸下體，但他的噁心舉動被隔壁水果攤的老闆娘發現，並用手機拍下當證據。周男的媳婦得知後提告。基隆地院審理後，依加重強制猥褻罪判處周有期徒刑4年。

判決書指出，2023年1月某日晚間7時許，70多歲的周男趁妻子不在店內，僅剩他與6歲孫子在檳榔攤時，將他抱在腿上並隔著褲子撫摸其下體。隔壁水果攤的老闆娘在整理攤位時發現，機警用手機拍下3張照片，並傳給周男的妻子。周妻收到照片後轉傳給媳婦，女兒看到照片後，想起爸爸2年前就曾猥褻她兒子，於是氣憤報警。

檢方根據水果攤老闆娘提供的照片、周妻及媳婦的指控，以及孫子的證詞，依強制猥褻罪起訴周男。周男在法庭上辯稱，孫子當時表示下體不適，要求他幫忙處理，並稱若真有猥褻意圖，不會在公開場合進行。然而，孫子證實當天外公確實隔著褲子撫摸其下體，並表示外公曾多次在檳榔攤內對他進行類似行為，自己也看過外公對弟弟做出相同舉動。

周妻也表示，丈夫2年前就曾猥褻孫子，但因缺乏證據，僅能口頭告誡，媳婦也曾傳簡訊警告，沒想到他再次犯案，並被水果攤老闆娘拍下鐵證。

法官認為，周男此前已有多次猥褻孫子的嫌疑，此次行為更是被明確拍下，認定其確實犯下強制猥褻罪。法官痛批周男為滿足自身性慾，不顧對孫子身心健康造成的傷害，嚴重影響孫子未來的人格發展，因此判處周男4年有期徒刑。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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