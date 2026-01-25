　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

寒冬送暖不缺席　二路元帥辦圍爐宴400人共享團圓味

▲台南永康二路元帥慈善發展協會在和平里活動中心舉辦圍爐呷辦桌，邀請弱勢家庭與社福團體共享團圓時光。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南永康二路元帥慈善發展協會在和平里活動中心舉辦圍爐呷辦桌，邀請弱勢家庭與社福團體共享團圓時光。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

歲末寒冬、家家準備團圓之際，社會角落仍有不少弱勢族群為生活溫飽而煩惱，永康二路元帥慈善發展協會25日中午在台南市和平里活動中心舉辦「圍爐呷辦桌」餐會，攜手市議員曾之婕、李中岑服務處，邀請東區弱勢家庭、獨居長輩及多個社福團體共聚一堂，提前感受年節溫暖。

▲台南永康二路元帥慈善發展協會在和平里活動中心舉辦圍爐呷辦桌，邀請弱勢家庭與社福團體共享團圓時光。（記者林東良翻攝，下同）

此次圍爐餐會約有400人參與，受邀對象包括東區獨居老人、中低收入家庭，以及台南市阿耨婦幼關懷協會、鴻佳啟能庇護中心、私立天主教瑞復益智中心、台南市腦性麻痺之友協會、台灣原住民族永續發展協會等社福團體，現場熱鬧溫馨，充滿年節氣氛。

▲台南永康二路元帥慈善發展協會在和平里活動中心舉辦圍爐呷辦桌，邀請弱勢家庭與社福團體共享團圓時光。（記者林東良翻攝，下同）

永康二路元帥慈善發展協會表示，近年隔代教養、單親、外籍配偶及中低收入等弱勢家庭逐年增加，家庭中的兒童與青少年與社會互動、融合的機會相對有限。每逢歲末年終，當多數家庭忙著準備團圓時，這些弱勢族群卻常為基本生活所苦，因此結合民代與社會資源，發起圍爐餐會，希望讓更多人感受到社會的關懷與支持。

餐會經費除獲台南市政府社會局補助外，也有多家企業團體與善心人士捐款響應。多個受邀社福團體更準備精彩表演，炒熱現場氣氛，讓圍爐活動不僅溫飽，更充滿歡笑。

▲台南永康二路元帥慈善發展協會在和平里活動中心舉辦圍爐呷辦桌，邀請弱勢家庭與社福團體共享團圓時光。（記者林東良翻攝，下同）

市議員曾之婕也到場向與會民眾拜早年，表示透過台南傳統「呷辦桌」的圍爐形式，讓弱勢家庭與社福團體共享團聚過年的氛圍，期盼讓每一位需要被幫助的人，都能感受到來自社會的善意與溫暖。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 6140 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賈永婕端鳳梨拜拜！霍諾德站旁邊「表情困惑」…畫面瘋傳
婚禮現場驚見「許光漢典」！王力宏現身獻祝福
前主播點名賈永婕「不只賭上董事長位置」　大讚霍諾德攻頂101
吳宗憲證婚：「Lulu走路都怪怪的」
陳漢典婚禮一出場就哭了！　Lulu誓詞淚崩
新電視太大！吊車出動「空運搬進家」　國外影片瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

寒冬送暖不缺席　二路元帥辦圍爐宴400人共享團圓味

民眾黨台南啟動地方布局　黃國昌南下感謝志工、防災隊正式成軍

台中53名補教師獲表揚　盧秀燕感謝業者作育英才

2026金門馬拉松吸引24國跑者參賽　肯亞選手稱霸全馬

吉安鄉贈春聯！12場次永安社區首場　大師積一甲子功力現場揮毫

春節前夕送暖　吳清基返鄉頒發清寒獎學金嘉惠學子

年前搶客！日曜天地運動品牌990元起　中友藝術季228連假登場

「馬上有錢」最吸睛！水道博物館馬年揮毫　諧音春聯掀人潮

搶攻農曆年前買氣　黃偉哲赴馬來西亞借力台商通路行銷台南蜜棗

114學年度中小學圍棋錦標賽台南登場　拚棋力也拚升學加分

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！　股價狂噴74%價格曝光

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

埃及拍美照男友突單膝跪地　綁個鞋帶讓女友驚喜→傻眼

三立採訪車暴衝釀9傷！最新畫面曝　加速闖紅燈「炸彈般撞進銀行」

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

寒冬送暖不缺席　二路元帥辦圍爐宴400人共享團圓味

民眾黨台南啟動地方布局　黃國昌南下感謝志工、防災隊正式成軍

台中53名補教師獲表揚　盧秀燕感謝業者作育英才

2026金門馬拉松吸引24國跑者參賽　肯亞選手稱霸全馬

吉安鄉贈春聯！12場次永安社區首場　大師積一甲子功力現場揮毫

春節前夕送暖　吳清基返鄉頒發清寒獎學金嘉惠學子

年前搶客！日曜天地運動品牌990元起　中友藝術季228連假登場

「馬上有錢」最吸睛！水道博物館馬年揮毫　諧音春聯掀人潮

搶攻農曆年前買氣　黃偉哲赴馬來西亞借力台商通路行銷台南蜜棗

114學年度中小學圍棋錦標賽台南登場　拚棋力也拚升學加分

台東海域翻船意外！金樽漁港漁民「膠筏翻覆」落海溺斃

賈永婕端鳳梨拜拜！霍諾德站旁邊「表情困惑」…畫面瘋傳變迷因

快訊／高雄明誠中學晚間火警！地下室機房湧濃煙　消防急衝現場

Lulu在許光漢面前選陳漢典！搞笑告白全場笑翻　王力宏現身獻祝福

前主播點名賈永婕「不只賭上董事長位置」　大讚霍諾德攻頂101

吳宗憲證婚爆笑致詞　「Lulu走路都怪怪的」

青花菜營養翻3倍！專家激推「最強吃法」：配薑黃效果加成

美國「2025年度遷徙報告」出爐！　曝國民2大搬家最優先關鍵

直擊／陳漢典婚禮一出場就哭了！　Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你

假投資真性侵！南投惡狼2度硬上還討「50萬封口費」...下場曝光

【Ctrl C＋Ctrl V】西門巧遇兩隻貓貓　長超像姿勢也一樣！

地方熱門新聞

府城文皇玉凌別苑動土打造南市東區人文禪風新地標

太保市7大草莓園區親子採摘活動全攻略

金門馬發酒給未成年孩童

投資科技遇上科技治理　張善政籲別用政治管產業

桃園「過田23公園」　榮獲國家卓越建設獎

台南蜜棗新加坡高島屋熱銷黃偉哲攜手網紅直播行銷拓展海外市場

邱垂正：敵意行為無助兩岸良性互動

侯松永任裕民社區ｘ健禾協會理事長　擴大長照服務量能

桃園南門市場臨時攤位開張　人潮陸續回流

花蓮人看過來　家戶屋頂太陽光電最高補助30萬

新港寒冬送暖　造福嘉義250邊緣戶

知名日系二手百貨凌晨遭破門行竊南警鎖定特定對象追查中

因應歐盟包裝法規趨嚴　台灣研發雙層結構紙瓶

記錄中大傑出校友成就　《度越群山》專書發表　

更多熱門

相關新聞

新港寒冬送暖　造福嘉義250邊緣戶

新港寒冬送暖　造福嘉義250邊緣戶

嘉義縣新港愛鄉慈善會寒冬送暖二十多年，全心全意凝聚各界善心力量，照顧邊緣家庭，24日在新港鄉鐵支路公園，盛大舉辦寒冬送暖公益園遊會，持續關懷弱勢家庭做堅強後盾，並推行安老與長期照顧服務，發揚愛鄉慈善會創立的初衷。

春節外送「小份量年菜」品項增2成　熱炒、異國料理變熱門

春節外送「小份量年菜」品項增2成　熱炒、異國料理變熱門

大台南總工會寒冬送暖集結愛心關懷30戶職災弱勢家庭

大台南總工會寒冬送暖集結愛心關懷30戶職災弱勢家庭

國際獅子會捐贈嘉義縣物資銀行物資

國際獅子會捐贈嘉義縣物資銀行物資

電商公布年度熱銷年菜　老字號名店稱王

電商公布年度熱銷年菜　老字號名店稱王

關鍵字：

寒冬送暖二路元帥圍爐

讀者迴響

熱門新聞

醫美術後對比照有打馬　模特仍被認出是陳為民

快訊／全聯開出3張發票大獎！幸運門市曝光

霍諾德成功！徒手爬完台北101

寫真偶像炫耀X光照「肺很乾淨」！網友大歪樓

爬到77樓！霍諾德驚：Google太狂

霍諾德爬101前吃什麼？公關解答了

霍諾德突「定格」嚇壞主持人

法國蜘蛛人「秒道賀霍諾德」

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

快訊／統一發票11、12月千萬特別獎號碼出爐

霍諾德爬101「藏賈董心機」！

有錢也請不到！奧斯卡影后現身應援霍諾德

霍諾德攻頂累癱坐塔尖：我好累

甜甜圈店「12歲以下不接待」引爆怒火

更多

最夯影音

更多
關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」
正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面