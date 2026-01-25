寒冬送暖不缺席　二路元帥辦圍爐宴400人共享團圓味

▲台南永康二路元帥慈善發展協會在和平里活動中心舉辦圍爐呷辦桌，邀請弱勢家庭與社福團體共享團圓時光。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

歲末寒冬、家家準備團圓之際，社會角落仍有不少弱勢族群為生活溫飽而煩惱，永康二路元帥慈善發展協會25日中午在台南市和平里活動中心舉辦「圍爐呷辦桌」餐會，攜手市議員曾之婕、李中岑服務處，邀請東區弱勢家庭、獨居長輩及多個社福團體共聚一堂，提前感受年節溫暖。

此次圍爐餐會約有400人參與，受邀對象包括東區獨居老人、中低收入家庭，以及台南市阿耨婦幼關懷協會、鴻佳啟能庇護中心、私立天主教瑞復益智中心、台南市腦性麻痺之友協會、台灣原住民族永續發展協會等社福團體，現場熱鬧溫馨，充滿年節氣氛。

永康二路元帥慈善發展協會表示，近年隔代教養、單親、外籍配偶及中低收入等弱勢家庭逐年增加，家庭中的兒童與青少年與社會互動、融合的機會相對有限。每逢歲末年終，當多數家庭忙著準備團圓時，這些弱勢族群卻常為基本生活所苦，因此結合民代與社會資源，發起圍爐餐會，希望讓更多人感受到社會的關懷與支持。

餐會經費除獲台南市政府社會局補助外，也有多家企業團體與善心人士捐款響應。多個受邀社福團體更準備精彩表演，炒熱現場氣氛，讓圍爐活動不僅溫飽，更充滿歡笑。

市議員曾之婕也到場向與會民眾拜早年，表示透過台南傳統「呷辦桌」的圍爐形式，讓弱勢家庭與社福團體共享團聚過年的氛圍，期盼讓每一位需要被幫助的人，都能感受到來自社會的善意與溫暖。