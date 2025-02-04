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老實派出所長「1男擁3女」！劈腿小四被小三抓包　秒遭記過拔官

▲新北警桃色風波 所長記過調職列管處分。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北警網路遊戲結緣卻違反警紀，所長違反感情交往規定，記過調職列管。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳警分局猴硐派出所貌似忠厚老實的陳姓男所長，因涉及不當感情交往遭女子檢舉，警方接獲投訴後迅速展開調查，確認情節屬實，依違反相關警紀規定，記過兩次，並調整至非主管職務。瑞芳警分局強調，對於任何違反紀律的行為將嚴正處理，絕不縱容。

據了解，一名女子日前檢舉瑞芳警分局猴硐派出所陳姓所長，指控兩人於2020年間透過網路遊戲認識並交往，直至今年1月分手。女子在《瑞芳大小事》臉書社群貼文指出，陳員在遊戲中自稱與妻子感情不睦，藉機尋求情感慰藉，最終發展為不正當關係。

▲新北警桃色風波 所長記過調職列管處分。（圖／翻攝自《瑞芳大小事》臉書社團）

▲女子貼文指出，陳員在遊戲中自稱與妻子感情不睦，藉機尋求情感慰藉。（圖／翻攝自《瑞芳大小事》臉書社團）

瑞芳警分局表示，於1月14日接獲該名女子的檢舉後，隨即展開內部調查。經查證屬實後，分局依據相關規定對陳員進行懲處，記過兩次，並提報教育輔導，隨後將其調整至非主管職務。全案已於1月16日陳報新北市警察局在案。

瑞芳警分局指出，陳員的行為違反《警察人員與人發生不正當感情交往處理要點》，因此依法依規懲處，並將其列管，強調絕不護短。分局再次重申，警察人員應恪守紀律，秉持廉潔自律原則，對任何違反警紀的行為皆將秉持公正立場，嚴格處理，絕不縱容。分局也呼籲全體員警應引以為戒，維護警察機關的形象及公信力。

▲新北警桃色風波 所長記過調職列管處分。（圖／翻攝自《瑞芳大小事》臉書社團）

▲▼女子和所長（白底）對話。（圖／翻攝自《瑞芳大小事》臉書社團）

▲新北警桃色風波 所長記過調職列管處分。（圖／翻攝自《瑞芳大小事》臉書社團）

▲新北警桃色風波 所長記過調職列管處分。（圖／翻攝自《瑞芳大小事》臉書社團）

▲新北警桃色風波 所長記過調職列管處分。（圖／翻攝自《瑞芳大小事》臉書社團）

▲新北警桃色風波 所長記過調職列管處分。（圖／翻攝自《瑞芳大小事》臉書社團）

▲新北警桃色風波 所長記過調職列管處分。（圖／翻攝自《瑞芳大小事》臉書社團）

▲新北警桃色風波 所長記過調職列管處分。（圖／翻攝自《瑞芳大小事》臉書社團）

▲新北警桃色風波 所長記過調職列管處分。（圖／翻攝自《瑞芳大小事》臉書社團）

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