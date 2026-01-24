　
    • 　
>
地方 地方焦點

草莓季期間限定！　嘉義太保7大園區同步開放採摘

▲▼ 「莓來玩不行」太保草莓季甜蜜登場太保市公所推7大草莓園串聯採摘地圖　專屬提盒送禮自用都吸睛 。（圖／太保市公所提供）

▲▼ 「莓來玩不行」太保草莓季甜蜜登場 。（圖／太保市公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「莓來玩不行～」太保草莓季正式開跑！隨著草莓進入盛產期，太保市處處瀰漫著酸酸甜甜的幸福滋味。為推廣在地農業、活絡觀光人潮，太保市公所今年特別攜手太保市農會及轄內7間優質草莓園，推出兼具實用性與可愛設計的「草莓採摘地圖」，邀請民眾輕鬆按圖索驥，走進田園、體驗親手採草莓的樂趣。

鄭淑分市長表示，今年太保市公所首度舉辦草莓季，不僅是農產行銷，更是結合農業、觀光與家庭生活的趣味活動。公所團隊長期支持在地農民，近年更透過多元行銷活動，讓太保市的優質農產被更多人看見。此次透過「草莓採摘地圖」，整合7大園區特色與資訊，讓遊客能更便利規劃行程，也讓親子有機會親近土地、認識農業，創造美好又有意義的假日回憶。

▲▼ 「莓來玩不行」太保草莓季甜蜜登場太保市公所推7大草莓園串聯採摘地圖　專屬提盒送禮自用都吸睛 。（圖／太保市公所提供）

鄭淑分市長進一步指出，公所和農會也趁著草莓季特別推出「太保草莓季專屬提盒」，設計精美大方，不論是自用或送禮都相當合適，讓在地草莓不只好吃，更具質感與故事性，提升整體農產附加價值。活動期間，太保市7大草莓園區也同步推出「太保市民憑證」專屬優惠，鼓勵市民朋友用行動支持在地農業。

太保市農會總幹事黃靜玉表示，太保草莓由農友細心栽培，品質穩定、風味香甜，深受消費者喜愛。農會長期輔導農民提升栽培技術與包裝行銷，這次與太保市公所合作草莓季活動與專屬提盒，不僅增加農民收益，也讓消費者能安心選購、直接支持產地，是一項兼顧農業與觀光的雙贏成果。

▲▼ 「莓來玩不行」太保草莓季甜蜜登場太保市公所推7大草莓園串聯採摘地圖　專屬提盒送禮自用都吸睛 。（圖／太保市公所提供）

鄭市長表示，草莓季期間各園區將依產況開放採摘，相關資訊已彙整於草莓採摘地圖，歡迎民眾多加利用。無論是親子同遊、情侶約會，或揪好友一起放風，週末就來太保，感受滿滿草莓香與笑聲，一起「莓」好一下！

01/22 全台詐欺最新數據

甜甜圈店「禁12歲以下入內」！引爆怒火　連外帶也不行
王心凌哭了！　宣布「要休息一下」

桃園航空城「過田23公園」　榮獲「國家卓越建設獎」金質獎

府城文皇玉凌別苑動土　打造南市東區人文禪風新地標

當投資科技遇上科技治理座談　張善政籲別用政治管產業

新港寒冬送暖　造福嘉義250邊緣戶

草莓季期間限定！　嘉義太保7大園區同步開放採摘

大火後重建　桃園南門市場臨時攤位開張人潮回流

記錄86位中央大學傑出校友卓越成就　《度越群山》專書發表

因應歐盟包裝法規趨嚴　台灣研發雙層結構紙瓶

國際阿茲海默症大會2026里昂登場　台灣醫師受邀發表飲食研究

橫山書法研究論文獎　簡欣晨榮獲首獎抱走15萬元

Darren拒當神仙全因「不想打卡上班」！一到片場暴雨秒停　劇組嚇傻：顯靈了

日銀行調查20歲年輕人消費習慣　10%玩家「課金過度」致生活困難

德國超跑品牌「Apollo公布EVO量產規格」！限量10輛預定今年交車

台北榮星公園20株梅花開了！美到月底　6處免費賞梅點一次筆記

【技術不夠會崩潰】超窄通道畫雙白線就算了 棒棒糖還插天花板？

