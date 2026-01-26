嘉義縣警局3分局長異動　翁章梁強調4大核心工作不妥協

▲嘉縣警局3位分局長異動縣長翁章梁主持交接典禮。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為應警察勤、業務需要，內政部警政署就適任人選之品操學能、工作績效並依單位衡平、職期與地區調任等職務遷調原則，同時考量現職人員眷居處所等因素通盤檢討調整，於1月22日公布重要警職人事異動案，嘉義縣警察局計有3位分局長異動。

一、該局朴子分局長林思妙調派嘉義市政府警察局第二分局長。

二、該局中埔分局長曾裕景調派彰化縣警察局溪湖分局長。

三、該局竹崎分局長吳誌權調派雲林縣警察局西螺分局長。

四、臺東縣警察局大武分局長莊于瑩調派該局朴子分局長。

五、刑事警察局詐欺犯罪防制中心股長吳伯元調派該局中埔分局長。

六、臺南市政府警察局第二分局偵查隊長周志遠調派該局竹崎分局長。

嘉義縣警局於今（26）日下午2時45分舉辦卸、新任分局長交接典禮，由縣長翁章梁主持，並邀請縣內地方首長、各級民意代表及社會賢達與會觀禮，典禮中翁縣長代表全體縣民感謝卸任分局長在嘉義縣服務期間，對於治安維護工作的付出與努力。

翁章梁表示治安、交通、緝毒、打詐，是當前不容妥協的四大警政核心目標，並再次重申『盜案件預防與偵破』及『轄區治安不容挑戰』兩大原則，也特別要求各分局長針對重大案件務必親赴現場指揮，尤其面對與民眾息息相關的民生竊盜與詐欺，因為這不只是在辦案，更是在守護民眾的日常。另外也要求警察同仁務必秉持同理心，把民眾的損失當作自己的損失，用積極的作為讓縣民真正感到安心。民調顯示，嘉義縣的「警政與治安」名列前矛，這代表鄉親對本縣同仁的信任和肯定。

今年是嘉義縣的『行動年』，臺灣燈會、全中運及九合一選舉將接續登場，這是展現本縣警政效率的最佳舞台。翁縣長期許新任的分局長們，能在古局長的領導下發揮戰力，與縣府團隊通力合作。同時特別強調『沒有安全，就沒有圓滿』，要大家在守護鄉親的同時，也要時刻注意執勤安全。希望在大家努力下，讓今年的各項活動都能平安、圓滿順利。