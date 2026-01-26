全台唯一　安南區後備憲兵催生公仔博物館上百件收藏進駐家具行

▲台南市安南區後備憲兵永久聯絡中心內展示上百尊憲兵公仔與紀念文物，儼然一座迷你憲兵博物館。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者陳俊文／台南報導

台南市安南區海佃路二段的「明仔家具」，走進店內不只聞得到木頭香，映入眼簾的，還有上百尊姿態各異的憲兵公仔與紀念文物，宛如一座迷你版憲兵博物館，甫當選第二十屆台南市安南區後備憲兵永久聯絡中心主任的王慶隆表示，希望號召更多退役憲兵弟兄捐出珍藏，讓聯絡中心成為全台唯一的憲兵公仔博物館。

王慶隆指出，聯絡中心現址由第十屆主任鄭振常所開設，店內多數公仔自民國86年起陸續收藏，至今累積上百件，題材橫跨站哨、騎機車、持指揮刀、打棒球、比YA等各式造型，其中最大一尊哨兵公仔高達一公尺，氣勢十足，成為地方特色一景。

其中最具故事性的，莫過於民國86年時，由台南區後憲主任林明宗贈送的「忠貞」哨兵公仔，讓聯絡中心成為台南市唯一「有憲兵站哨」的傢俱行。地方人士笑稱，早年常有黑道兄弟上門推銷「兄弟茶」，自從憲兵公仔站崗後，兄弟茶也就此銷聲匿跡。

王慶隆分享，目前館內收藏琳琅滿目，不乏限量珍品。前第十八屆主任萬志賢，不僅擁有一尊為他量身訂做、穿大禮服、軍階掛「中將」的特製公仔，圓了將軍夢，更珍藏一尊憲兵特勤隊「夜鶯」迷你公仔，黑色勁裝搭配短槍與防彈盾牌，深受收藏界喜愛。

在眾多藏品中，最彌足珍貴的，還包括前憲兵指揮官董天龍少將致贈的機車憲兵公仔，以及民國93年全國憲兵自強大會中，憲兵司令沈世籍中將在憲兵帽上的親筆簽名，現已裱框保存，被視為安南區後備憲兵的「鎮會之寶」。

王慶隆指出，這些公仔多出自巫國榮、黃偉軒、李振世等名家之手，兼具藝術與收藏價值。他也提出構想，建議將聯絡中心二樓約300坪空間重新整理，打造正式的憲兵公仔博物館，完整保存憲兵精神與文化記憶。

雖然成立博物館需投入經費，但出身憲兵學校、預士197期，目前為高雄煜勁工程負責人的王慶隆直言，台灣退役憲兵遍布各行各業，不乏事業有成者，只要登高一呼、以募款方式推動，加上「館長」鄭振常本身具備木工專長，要完成這項全台唯一的憲兵博物館夢想，並非遙不可及。