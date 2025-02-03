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搭公車「屁股遭狂頂」！2女學生勇敢報警　基隆噁男下場曝

▲ 基隆市公車。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲陳姓男子搭公車時，趁車內擁擠之際，對兩名女學生進行性騷擾，用下體頂觸其臀部。（圖／示意圖與本案無關／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名陳姓男子搭公車時，趁車內擁擠之際，對兩名女學生進行性騷擾，用下體頂觸其臀部。女學生感到噁心，下車後報警處理，公車行車記錄器有拍到陳男犯行畫面，法官審理後，依違反《性騷擾防治法》判應執行5月，可易科罰金，以每日1千元折算，全案可上訴。

陳姓男子2024年5月8日下午4時許，從基隆市信義區義九路口公車站搭乘202路線公車，由於車內乘客眾多，已無座位，陳男站在1名女學生後方，並利用擁擠的機會，用下體頂觸女學生的臀部，持續時間長達2分鐘，女學生察覺後感到非常噁心，趁其他乘客下車時移動位置，試圖與陳男保持距離。

由於車內空間有限，與該女學生同行的另一名女同學站到了原本的位置，陳男隨即將目標轉向第二名女學生，再次用下體頂觸其臀部，持續超過1分鐘。先前被騷擾的女學生發現後，立即伸手將她同學拉開，避免陳男進一步的騷擾。

兩名女學生下車後報警處理，警方根據公車的行車記錄器畫面及悠遊卡刷卡紀錄，確認陳男的身份，並將其通知到案。陳男在偵訊中坦承犯行，且其供述與兩名被害女學生的指證相符，加上公車錄影畫面的佐證，檢方依違反《性騷擾防治法》2罪對陳男提起公訴。

法院審理時，陳男對犯罪事實供認不諱，法官認為陳男利用車內擁擠的環境，對兩名女學生進行性騷擾，嚴重侵害了他人的身體自主權，並造成被害人心理上的恐懼與不安，對社會治安也產生了不良影響，應予嚴懲。

法官考量陳男無前科紀錄，且已坦承犯行，並嘗試與被害人及其家屬進行調解，但遭到拒絕。綜合考量陳男的犯罪動機、手段、侵害程度及其個人與家庭狀況後，法官判處陳男兩項性騷擾罪各3個月徒刑，合併執行5個月，並可易科罰金，以每日1千元折算。全案仍可上訴。

ETtoday新聞雲提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
拒絕性騷擾，請撥打110、113。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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