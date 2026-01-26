　
地方 地方焦點

嘉義警局新春揮毫結合防詐　捐血公益暖人心

▲▼ 嘉市警新春揮毫 筆尖化身守護財產之盾 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉市警新春揮毫 筆尖化身守護財產之盾 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局今（26）日在警察局中庭廣場舉辦「馬迎春暉 暖警抵嘉」新春揮毫暨捐血公益活動，現場活動將「書法美學」與「防詐宣導」深度交織，透過充滿溫度的筆觸，將硬梆梆的防詐警語轉化為富有藝術感的平安祝禱，現場吸引大量市民參與，成功打造一場全齡有感的「防詐嘉年華」。

▲▼ 嘉市警新春揮毫 筆尖化身守護財產之盾 。（圖／記者翁伊森翻攝）


活動由勇媽市長、警察局阿志局長，偕同書法大師與中華民國書法教育學會理事長楊旭堂、警政署警政委員張樹德、議長陳姿妏、順億關係企業總裁林文村、鈺通大飯店董事長黃國芳、前市府地政處長饒嘉博、嘉義市議會總務主任吳富源及嘉義市警察之友會理事長陳建言等貴賓主持開筆儀式，齊力書寫「嘉城皆順遂 義馬賀安康」為活動揭開序幕，象徵新的一年萬象更新、筆墨開運福氣滿嘉，隨後由嘉賓及博愛國小書法社師生現場揮毫，將寓意吉祥的春聯贈送給現場來賓，墨香四溢、喜氣洋洋。

▲▼ 嘉市警新春揮毫 筆尖化身守護財產之盾 。（圖／記者翁伊森翻攝）


現場呈現迎春氛圍，並與捐血中心合作設置捐血車，鼓勵市民與警察同仁共同響應「捐血一袋，救人一命」。活動強調捐血是守護他人的生命，而「識詐」則是守護「嘉人」的資產，如同近日嘉義市政府普發現金6,000元，容易淪為詐騙集團利用的熱門話題，提醒嘉人們「不點不明連結」、「不操作ATM」、「不給個資帳戶」及「不相信代辦」的防詐原則，透過防詐互動攤位與有獎問答，讓參與捐血的民眾在等待之餘，能在遊戲中學習辨識最新的詐騙手法，大幅提升社會整體的「防詐免疫力」。

▲▼ 嘉市警新春揮毫 筆尖化身守護財產之盾 。（圖／記者翁伊森翻攝）


市長黃敏惠表示，感謝警察同仁結合節慶舉辦公益活動，讓嘉義市展現「人情味之都」的溫暖韌性。阿志局長亦指出，透過春聯揮毫與公益捐血，不僅能增進警民互動，更能讓「平安、關懷、永續」的精神持續傳遞。市府團隊將持續結合各界資源，實踐「世世代代好倚起 大大細細攏佮意」的共融願景，共同打造「全齡共享、世代宜居」的幸福嘉義市。

01/24 全台詐欺最新數據

404 2 2802 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

嘉義警局新春揮毫結合防詐　捐血公益暖人心

