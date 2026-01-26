新港奉天宮歲發放臘八冬令慰問金　關懷108戶低收入戶

▲▼ 歲末寒冬送暖 新港奉天宮臘八關懷活動 。（圖／新港奉天宮提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣新港奉天宮關懷低收入戶生活，於1月26日(農曆12月8日)上午9點發放冬令慰問金給新港鄉及溪口鄉柴林村、林腳村低收入戶，讓低收入戶可以不畏寒冷過個溫暖年節；新港奉天宮每年都會在春節前夕辦理冬令慰問發放，今年發放冬令慰問的低收入戶共計有108戶每戶慰問金3000元及五穀粉2包還有氣泡飲2罐。



新港奉天宮董事長何達煌表示：新港奉天宮常年秉持著媽祖慈悲為懷的理念，常年以來不遺餘力的推動回饋鄉里，也對於慈善團體、急難救助、冬令救濟及清寒獎助學金之發放等，去年改送五穀粉獲得好評，所以今年持續發放五穀粉好讓他們方便食用，這也是媽祖慈愛體現民眾需求的表現，將這份暖意傳達到每個信徒的心中。



每年發送新春慰問物品的時間同時也是農曆十二月八日也就是俗稱的「臘八」，嘉義市佛光山圓福寺、國際佛光會中華總會新港分會數年來都會在這天特別準備數千份的平安臘八粥來奉天宮廟前廣場與民眾分享結好緣，讓大家吃在嘴裡暖在心裡。



緊接著就是除夕活動，在新港奉天宮廟前廣場舉辦「作伙過年除夕晚會暨開廟門搶頭香」活動，一連串的表演，由新港鄉多個社團輪番表演舞蹈、歌唱。



大年初一到初六在新港奉天宮廟前廣場有過「七星平安橋消災解厄」科儀，為民眾把去年不好的都從身邊趕走為新的一年迎接好運帶來福氣。



正月十五為一年一度的元宵遶境活動，除了在地友宮還有來自全國各地的友宮參與贊境，熱鬧可期！歡迎全國信眾一同來新港廟口看表演、陪媽祖過新年。新港奉天宮官方網站www.hsinkangmazu.org.tw（www.開臺媽祖.tw）及新港奉天宮粉絲專頁查詢國際媽祖文化節系列活動相關訊息。