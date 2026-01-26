　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新港奉天宮歲發放臘八冬令慰問金　關懷108戶低收入戶

▲▼ 歲末寒冬送暖 新港奉天宮臘八關懷活動 。（圖／新港奉天宮提供）

▲▼ 歲末寒冬送暖 新港奉天宮臘八關懷活動 。（圖／新港奉天宮提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣新港奉天宮關懷低收入戶生活，於1月26日(農曆12月8日)上午9點發放冬令慰問金給新港鄉及溪口鄉柴林村、林腳村低收入戶，讓低收入戶可以不畏寒冷過個溫暖年節；新港奉天宮每年都會在春節前夕辦理冬令慰問發放，今年發放冬令慰問的低收入戶共計有108戶每戶慰問金3000元及五穀粉2包還有氣泡飲2罐。

▲▼ 歲末寒冬送暖 新港奉天宮臘八關懷活動 。（圖／新港奉天宮提供）


新港奉天宮董事長何達煌表示：新港奉天宮常年秉持著媽祖慈悲為懷的理念，常年以來不遺餘力的推動回饋鄉里，也對於慈善團體、急難救助、冬令救濟及清寒獎助學金之發放等，去年改送五穀粉獲得好評，所以今年持續發放五穀粉好讓他們方便食用，這也是媽祖慈愛體現民眾需求的表現，將這份暖意傳達到每個信徒的心中。


每年發送新春慰問物品的時間同時也是農曆十二月八日也就是俗稱的「臘八」，嘉義市佛光山圓福寺、國際佛光會中華總會新港分會數年來都會在這天特別準備數千份的平安臘八粥來奉天宮廟前廣場與民眾分享結好緣，讓大家吃在嘴裡暖在心裡。

▲▼ 歲末寒冬送暖 新港奉天宮臘八關懷活動 。（圖／新港奉天宮提供）


緊接著就是除夕活動，在新港奉天宮廟前廣場舉辦「作伙過年除夕晚會暨開廟門搶頭香」活動，一連串的表演，由新港鄉多個社團輪番表演舞蹈、歌唱。


大年初一到初六在新港奉天宮廟前廣場有過「七星平安橋消災解厄」科儀，為民眾把去年不好的都從身邊趕走為新的一年迎接好運帶來福氣。

▲▼ 歲末寒冬送暖 新港奉天宮臘八關懷活動 。（圖／新港奉天宮提供）


正月十五為一年一度的元宵遶境活動，除了在地友宮還有來自全國各地的友宮參與贊境，熱鬧可期！歡迎全國信眾一同來新港廟口看表演、陪媽祖過新年。新港奉天宮官方網站www.hsinkangmazu.org.tw（www.開臺媽祖.tw）及新港奉天宮粉絲專頁查詢國際媽祖文化節系列活動相關訊息。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 2 2802 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
攀登前一晚也吃鼎泰豐　霍諾德特愛「巧克力小籠包」：狂吃8顆
孫生媽偷精品包被逮　辯「眼睛剛開刀看不到」
拒選舉！爬101掀模仿效應　賈永婕喊話放棄：愚蠢又不帥
北海道大雪癱瘓！新千歲機場人潮塞爆　JR復駛排隊人龍100公
Keanna爆料錄音室「抽大X做愛」　陳芳語怒告吞敗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮市配合國家清潔週！大宗廢棄物登記暴增　總清運量首度破萬

全台唯一　安南區後備憲兵催生公仔博物館上百件收藏進駐家具行

嘉義市警局新任分局長交接　林思妙成首位女性分局長

百貨新春抽獎開跑最高獎萬元商品券　還可抽價值6萬黃金片

新港奉天宮歲發放臘八冬令慰問金　關懷108戶低收入戶

警政新血到位！屏東警兩分局長交接　強化打詐掃黑

嘉義縣警局3分局長異動　翁章梁強調4大核心工作不妥協

嘉義警局新春揮毫結合防詐　捐血公益暖人心

嘉藥育才有成職安系史素娟提前畢業　成績證照雙收接軌職場

防堵非洲豬瘟畜牧場違法收受廚餘　台南市府查獲重罰不寬貸

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

烏日汽車追撞停等紅燈的機車雙載

恆春女騎士閃避轎車慘摔卡車底！警目擊救援　10民眾合力抬車

鳳山深夜押人討債！黑車撞爛收費亭拖殘骸刮火花　驚悚畫面曝

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

兒被控騎重機無牌炸街擾鄰！警父提告捍衛清白：不該被獵巫

花蓮市配合國家清潔週！大宗廢棄物登記暴增　總清運量首度破萬

全台唯一　安南區後備憲兵催生公仔博物館上百件收藏進駐家具行

嘉義市警局新任分局長交接　林思妙成首位女性分局長

百貨新春抽獎開跑最高獎萬元商品券　還可抽價值6萬黃金片

新港奉天宮歲發放臘八冬令慰問金　關懷108戶低收入戶

警政新血到位！屏東警兩分局長交接　強化打詐掃黑

嘉義縣警局3分局長異動　翁章梁強調4大核心工作不妥協

嘉義警局新春揮毫結合防詐　捐血公益暖人心

嘉藥育才有成職安系史素娟提前畢業　成績證照雙收接軌職場

防堵非洲豬瘟畜牧場違法收受廚餘　台南市府查獲重罰不寬貸

俄堅持要烏克蘭割讓整個頓巴斯　克宮：這不是秘密

統一獅簽下第四位洋將！　Denyi Reyes「鋭力獅」二月中旬投入春訓

鎖定年輕政治人物！台商吸收政院前科長當共諜　2人遭續押禁見

寶萊塢資深男星涉性侵被捕！　女傭痛訴「受害10年」崩潰報警

吳思瑤酸黃國昌「畢業作」不忍卒睹　第一條就漏字：少戰字是怯戰嗎？

攀登前一晚也吃鼎泰豐　霍諾德特愛「巧克力小籠包」：狂吃8顆

東森集團推全員AI升級　能力鑑別「通過率達95%」

花蓮市配合國家清潔週！大宗廢棄物登記暴增　總清運量首度破萬

金氏世界紀錄「最長壽動畫」！《海螺小姐》台灣電視台首播

台男「柬埔寨運毒」躲警自撞身亡！車禍現場曝　3台陸同夥落網

王心凌點歌被〈輕微〉考倒　 「在台上焦慮轉圈XD」

地方熱門新聞

金門馬終點驚見「花環騎士」亂入

桃園培訓跨國新住民　投入觀光導覽　

靈鷲山桃園區普仁獎頒獎　表揚147位普仁小太陽

麻豆代天府再挺南消加碼捐贈戰術背包、勤務隊服

寒冬送暖不缺席二路元帥辦圍爐宴400人共享團圓味

民眾黨台南啟動地方布局黃國昌南下感謝志工、防災隊正式成軍

全台首座南投氦氣球樂園　2/11起試營運

南台別院分享10萬份臘八粥黃偉哲回贈蘭花致謝

寒假不挨餓台南公私協力推午餐補助弱勢學童用餐無虞

從工程到藝術永䥶投入文化永續以在地連結深耕台南

嘉藥育才有成職安系史素娟提前畢業成績證照雙收接軌職場

金門馬發酒給未成年孩童

太保市7大草莓園區親子採摘活動全攻略

南投國姓咖啡節登場　新推愛心景觀打卡點

更多熱門

相關新聞

過了臘八就是年！ 臘八節嚐「酸甜鹹辣」送舊迎新

過了臘八就是年！ 臘八節嚐「酸甜鹹辣」送舊迎新

今（26）日是農曆12月8日，也就是民間俗稱的「臘八節」，在農忙時期，各地以節令飲食迎接年節到來，從臘八粥、臘八蒜到地方特色食品，承載送舊迎新的寓意。相關習俗源自祭祀與慶收，隨時代流轉，逐漸形成多元滋味的節日風味，也象徵年節序幕正式拉開，不少民眾循例備置，送舊迎新，為新年暖身。

佛光山潮州講堂致贈臘八粥　以行動溫暖潮州警

佛光山潮州講堂致贈臘八粥　以行動溫暖潮州警

媽祖出遊阿里山搭林鐵　保平安兼推廣國旅

媽祖出遊阿里山搭林鐵　保平安兼推廣國旅

耐斯王子大飯店聖誕心願卡送暖400童

耐斯王子大飯店聖誕心願卡送暖400童

奉天宮媽祖攜手海神媽首訪阿里山

奉天宮媽祖攜手海神媽首訪阿里山

關鍵字：

新港奉天宮臘八節冬令慰問媽祖文化嘉義公益

讀者迴響

熱門新聞

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

快訊／7-11開出8組發票大獎！花23元就中千萬　幸運門市曝光

蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

LuLu婚禮「湊齊演藝圈3大男神」！陶晶瑩同框嗨了

男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家

男約妹上MTV完事挨告被判刑！二審劇情大逆轉

許瑋甯趕場衝回台北「喝LuLu喜酒」

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運門市一次看

醉男踹椅背遭運將丟包台64　被4車輾過慘死

Angelababy黃曉明離婚4年「同遊迪士尼」

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

卓榮泰稱霍諾德攀「台灣101」　網洗版轟：叫民進黨101會不會快一點

更多

最夯影音

更多
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面