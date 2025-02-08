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社會 社會焦點 保障人權

寒風細雨守護新北天燈節　瑞芳警暖心設置「行動補給站」

記者郭世賢／新北報導

「2025新北市平溪天燈節」首場活動於今（8日）在平溪國中熱烈展開。為確保活動順利進行，瑞芳警分局動員大量警力及協勤民力參與執勤。由於勤務時間長，分局特別設立「警察行動補給站」，提供執勤人員補充體力，以應對長時間的工作需求。寒風細雨更增加執勤的困難，讓人不禁對員警們的辛勞感到心疼。

▲瑞芳警暖心設置「行動補給站」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市瑞芳警分局貼心設補給站，支援天燈節執勤人員體力。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

瑞芳警分局指出，為了讓執勤警員有休息和補充能量的場所，在會場周邊設置了「警察行動補給站」，提供多種熱食和飲料，如關東煮、運動飲料、九份草仔粿，以及香蕉、橘子等水果，幫助警員補充維他命和體力。

此外，補給站還特別準備象徵福氣圓滿且能補充體力的福圓（桂圓紅棗）茶，慰勞執勤的警察和協勤民力，讓他們在輪班休息時能迅速恢復體力。一位在路口執行交通管制的義交同仁在休息時享用補給站的食物後，感動地表示：「這些食物不僅溫暖了胃，更溫暖了人心。」

瑞芳警分局長李智源表示，同仁們為天燈節的順利進行付出大量體力和辛勞，因此特別設置了「警察行動補給站」，讓員警和協勤民力能夠適時調節體力，避免過度疲勞。他也呼籲到訪的民眾對活動工作人員給予肯定和鼓勵。

▲瑞芳警暖心設置「行動補給站」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲瑞芳警暖心設置「行動補給站」。（圖／記者郭世賢翻攝）

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