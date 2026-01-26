寒假不挨餓　台南公私協力推午餐補助弱勢學童用餐無虞

▲台南市政府寒假期間持續推動弱勢學童午餐補助與愛心餐食措施，確保孩子假期間用餐無虞。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著寒假正式展開，為確保經濟弱勢學生在假期間仍能獲得穩定餐食與妥善照顧，台南市政府教育局攜手社會局，結合民間資源與各界善心力量，持續推動寒假午餐補助及愛心餐食措施，透過公私協力方式，守護學童基本生活需求，讓孩子能安心度過寒假。

市長黃偉哲表示，市府一向重視學生的飲食與生活照顧，除學期間由學校午餐廚房提供完善供餐外，寒暑假期間的照顧也從未中斷。他感謝民意代表及民間團體的熱心投入，與市府攜手打造更完善的學童支持網絡，讓關懷不中斷。

黃偉哲指出，針對低收入戶學生，市府提供寒假午餐補助；至於中低收入戶、家庭突遭變故，或經導師認定為清寒的學生，若於寒假期間到校參與活動，學校也可統一規劃供餐，每餐提供價值70元的餐食，兼顧生活支持與學習陪伴，讓孩子在假期中仍能獲得穩定照顧。

社會局也同步針對弱勢家庭兒少，透過社工專業評估機制，提供「愛心餐食數位票卡」，學生可於全市多處超商及特約餐飲門市兌換餐食，不僅提升使用便利性與彈性，也有效減輕家庭經濟負擔。

教育局長鄭新輝表示，各校可依學生實際需求與在地條件，彈性規劃寒假供餐方式，包括與周邊超商或符合衛生規範的餐飲業者合作，採用餐券、簽單或提供等值食材等多元模式，確保學生用餐便利、營養無虞。

鄭新輝也強調，教育局已要求各校加強宣導相關補助措施，主動向家長與學生說明，避免因資訊落差而影響權益，確保有需要的學生都能即時獲得協助。

教育局進一步指出，寒假期間除持續提供餐食照顧外，也要求各校主動掌握經濟弱勢及高關懷學生狀況，落實追蹤、關懷與輔導機制，關注學生生活安全與身心狀態，期盼讓每一位孩子都能在溫暖與支持中迎接新的一年。