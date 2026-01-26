南投國姓咖啡節橋聳雲天綠雕園區登場　全新愛心景觀打卡點啟用

▲南投國姓咖啡節綠雕園區開幕，全新愛心景觀打卡點啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

結合在地精品咖啡、客庄文化與食農體驗的「國姓咖啡節」活動，上周末在國姓鄉橋聳雲天綠雕園區開幕，南投縣政府也同步啟用全新的「愛心打卡點」，可以欣賞到高架橋構成的愛心造型景觀。

第11屆「2026南投國姓咖啡節—橋見咖啡香，客庄好食光」活動，24日開幕儀式由國姓鄉長邱美玲主持，立法委員馬文君、縣府農業處長蘇瑞祥、水保署南投分署長傅桂霖、縣議員戴世詮、吳國昌、陳宜君、林芳伃、黃世芳、國姓鄉民代表會主席賴權藝、及多位國姓鄉民代表等來賓共同參與，現場人潮絡繹不絕。

邱美玲致詞時表示，咖啡節活動今年特別提早至元月舉辦，並移至綠雕園區辦理，希望能讓消費者沈浸在咖啡香及美景氛圍中，盡情品嚐選購精品咖啡及當季的水果；今年也搭配集點與滿額活動，共有黃金及iPhone17 256G等3千個獎項的抽獎機會。

▲國道6號國姓交流道高架橋呈現「愛心」景觀。（圖／翻攝邱美玲臉書）

蘇瑞祥表示，該縣種植咖啡面積約181公頃，國姓鄉咖啡面積約佔快一半，更是全台首個推動產地證明標章的產區， 近期縣府也在綠雕園區增建體能遊樂設施，今日並新設一處愛心打卡點，能夠捕捉到最美麗的橋景，非常適合親子同遊；縣府也頒發感謝狀給磊昇園藝石材有限公司董事長詹德威，感謝其回饋鄉里、捐贈一批石材，為園區增添石桌與石椅等休息設施。