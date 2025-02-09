2025新北平溪天燈節　侯友宜落款題字祈願國泰民安

▲「2025新北市平溪天燈節」吸引來自各地的遊客前來共襄盛舉。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2025新北市平溪天燈節」昨（8）日於平溪國中盛大登場，活動已邁入第27個年頭，是臺灣最具代表性的元宵節慶活動之一，每年都吸引來自世界各地的遊客共襄盛舉，市長侯友宜偕美國在台協會（AIT）處長谷立言等貴賓共同施放金蛇主燈，並在主燈上題字「雲開風浪平 溪手向前行」，祈願國泰民安。

今年首場天燈活動由侯友宜和谷立言處長共同施放20呎金蛇造型主燈，並與來自17個國家超過50位的國際交換學生於同波段一起施放。侯友宜在主燈上題字「雲開風浪平 溪手向前行」，表達無論台灣目前面對什麼挑戰，都將突破難關、堅定前行，谷立言處長則寫下「美台尚勇」。隨後，金蛇主燈與百盞天燈承載著眾人的心願冉冉上升，點亮山城夜空的感動畫面令現場觀眾驚呼連連。

▲侯友宜與AIT處長谷立言共同施放金蛇主燈，並在主燈上題字「雲開風浪平 溪手向前行」。

今年活動以「天燈蛇影」光雕秀揭開序幕，栩栩如生的金蛇在地面盤旋舞動，靈巧地在天燈與施放民眾之間交錯前行，最終停留於主燈前，營造「好運蛇進來」的意涵。侯友宜表示，今年特別結合璀璨的光雕秀，帶來全新視覺盛宴，儘管在低溫中仍感受到滿滿的希望與溫暖。

新北市觀旅局表示，元宵節當（12）天將於十分廣場迎來第二場天燈施放活動，活動時間為晚上6點至9點。更多「2025新北市平溪天燈節」活動相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、新北旅客Facebook粉絲專頁、新北旅客官方IG或「2025新北市平溪天燈節」官方網站查詢。

▲侯友宜表示，「雲開風浪平 溪手向前行」表達無論台灣目前面對什麼挑戰，都將突破難關、堅定前行。

