　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2025新北平溪天燈節　侯友宜落款題字祈願國泰民安

▲2025新北平溪天燈節　侯友宜祈願國泰民安。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「2025新北市平溪天燈節」吸引來自各地的遊客前來共襄盛舉。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2025新北市平溪天燈節」昨（8）日於平溪國中盛大登場，活動已邁入第27個年頭，是臺灣最具代表性的元宵節慶活動之一，每年都吸引來自世界各地的遊客共襄盛舉，市長侯友宜偕美國在台協會（AIT）處長谷立言等貴賓共同施放金蛇主燈，並在主燈上題字「雲開風浪平 溪手向前行」，祈願國泰民安。

今年首場天燈活動由侯友宜和谷立言處長共同施放20呎金蛇造型主燈，並與來自17個國家超過50位的國際交換學生於同波段一起施放。侯友宜在主燈上題字「雲開風浪平 溪手向前行」，表達無論台灣目前面對什麼挑戰，都將突破難關、堅定前行，谷立言處長則寫下「美台尚勇」。隨後，金蛇主燈與百盞天燈承載著眾人的心願冉冉上升，點亮山城夜空的感動畫面令現場觀眾驚呼連連。

▲2025新北平溪天燈節　侯友宜祈願國泰民安。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲侯友宜與AIT處長谷立言共同施放金蛇主燈，並在主燈上題字「雲開風浪平 溪手向前行」。

今年活動以「天燈蛇影」光雕秀揭開序幕，栩栩如生的金蛇在地面盤旋舞動，靈巧地在天燈與施放民眾之間交錯前行，最終停留於主燈前，營造「好運蛇進來」的意涵。侯友宜表示，今年特別結合璀璨的光雕秀，帶來全新視覺盛宴，儘管在低溫中仍感受到滿滿的希望與溫暖。

新北市觀旅局表示，元宵節當（12）天將於十分廣場迎來第二場天燈施放活動，活動時間為晚上6點至9點。更多「2025新北市平溪天燈節」活動相關訊息，請上新北市觀光旅遊網新北旅客Facebook粉絲專頁、新北旅客官方IG或「2025新北市平溪天燈節」官方網站查詢。

▲2025新北平溪天燈節　侯友宜祈願國泰民安。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲侯友宜表示，「雲開風浪平 溪手向前行」表達無論台灣目前面對什麼挑戰，都將突破難關、堅定前行。

▲2025新北平溪天燈節　侯友宜祈願國泰民安。（圖／記者郭世賢翻攝）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►亂摸6歲孫下體！被隔壁水果攤老闆娘拍下鐵證　變態阿公慘了

►砍人真兇另有其人！男子自首頂罪遭識破　法院判處拘役50日

►貨車跨雙黃線超車猛撞女騎士！搶救11天不治　惡劣駕駛下場曝

老實派出所長「1男擁3女」！劈腿小四被小三抓包　秒遭記過拔官

►搭公車「屁股遭狂頂」！2女學生勇敢報警　基隆噁男下場曝

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／台中弟砍哥！　無辜女員工臉部遭潑酸
代班內幕曝光！Sandy經紀人「知道會被罵」：但沒想到結果是
Sandy代班《不熙娣》遭爆「對來賓不友善」！　吳宗憲發聲了
獨／高雄碎屍魔打造多金「黑狗兄」形象！　誘女手法曝光
具俊曄做1事「S家拿到全部遺產」！　律師：汪小菲不會答應
代班《不熙娣》　Sandy遭控「態度很不友善」！經紀人罕強硬
獨／台中驚悚潑鹽酸砍人！　哥遭弟瘋砍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

平溪天燈節蛇影光雕秀　百盞天燈升空！元宵節還有第二場

兩岸燈節交流受阻！徐榛蔚籲中央克服行政僵局　促進觀光交流

屏東市興建第三納骨塔　2萬2228個櫃位神主牌位齊全

屏東溫府德修共和協會　邀南投迦陵偏鄉弦樂團東港東隆宮演奏

2025新北平溪天燈節　侯友宜落款題字祈願國泰民安

台南做工行善團元宵前趕工　助震災等弱勢戶安居

台南山上花園水道博物館　紫花霍香薊鋪出春日花海

雲林詔安客家日「二崙旺新春」　匯聚美食、歌謠與民俗文化體驗

桃園第二屆星人秀冠軍呂儀圓歌手夢　單曲破13萬瀏覽

啟動公務創新時代！　「雲菁人才培育年」領航雲林人才發展

登2NE1演唱會大螢幕　安心亞嗨翻大扭臀

好心嫂屋借小叔住竟遇害！　「被剁成塊」放單車菜籃搬運

張蘭母子「抖音無限期封禁」　微博直播功能也遭暫停

她徒手拿黏鼠板包夾鼠鼠！快狠準超勇der

【新年獎金挑戰】猜中注音拿獎金！超強媽成最大贏家嗨喊：好多錢～

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

【泰格與雪兒】水瓶座的世界

【表情管理滿分】女兒哭著敲門找媽媽　轉頭發現爸偷拍立刻擺pose

汪早上進房看到姐姐...3度嚇到彈跳逃跑！她看傻：有鬼484？

【剪了阿志頭】8+9髮型被女友嫌棄臭臉推開

平溪天燈節蛇影光雕秀　百盞天燈升空！元宵節還有第二場

兩岸燈節交流受阻！徐榛蔚籲中央克服行政僵局　促進觀光交流

屏東市興建第三納骨塔　2萬2228個櫃位神主牌位齊全

屏東溫府德修共和協會　邀南投迦陵偏鄉弦樂團東港東隆宮演奏

2025新北平溪天燈節　侯友宜落款題字祈願國泰民安

台南做工行善團元宵前趕工　助震災等弱勢戶安居

台南山上花園水道博物館　紫花霍香薊鋪出春日花海

雲林詔安客家日「二崙旺新春」　匯聚美食、歌謠與民俗文化體驗

桃園第二屆星人秀冠軍呂儀圓歌手夢　單曲破13萬瀏覽

啟動公務創新時代！　「雲菁人才培育年」領航雲林人才發展

陸1月CPI年增0.5%　PPI年減2.3%

菅田將暉爆拒演新劇！富士台「涉性朝貢」丟了233億…神劇續集泡湯

她躺海邊曬日光浴！　下秒遭84歲女三寶開車「從頭輾過」

飄香逾55年「淡水可口魚丸」2／23起暫停營業！在地人：太難過了

賴清德明邀五院共商國政　朱立倫：韓國瑜會傳達國會共同意見

平溪天燈節蛇影光雕秀　百盞天燈升空！元宵節還有第二場

《孽子》改編成3影視作品！　白先勇點名這版「楊教頭」印象深刻

不只派逾萬兵力上戰場　北韓數千人赴俄當建築工

閃婚汪小菲是嫁錯人？　網見「大S 10年前PO文」嘆氣了：身心都重傷

賴清德明召集院際協調　林俊憲分析重點：盼大家開誠布公坐下來

迪士尼商店隨便拿媽買單　女兒5分鐘狂掃萬元起跳！

地方熱門新聞

高雄輕軌爆衝突！夫妻抱嬰嗆無人讓座

高雄2／21停水55hrs　48萬戶受影響

中正大學火警　疑垃圾桶丟進熱食起火

台南安平開台天后宮參加印尼元宵嘉年華推廣媽祖文化

桃園捷運青線3場說明會登場　設置12座車站

「舌尖上的家鄉味」四川媳婦掌鍋築夢飄香

九族櫻花祭慶25週年　再邀許景淳、飛鳥奉美任雪櫻推廣大使

嘉義中油幼兒園周年活動　社區踏查+親子創意diy登場

智選飯店跑者專案　按摩椅房型+延遲退房

2025北橫櫻花漫步地圖　桃園觀旅局推出最新版

基隆后天宮元宵晚會　邱佩琳讚賞燈籠彩繪創意

五股區農會力挺新北消防　捐贈3輛勘查車

埔里森林逐燈祭點燈　「金蛇百倍」燈區迎新年

120位女校長齊聚展現教育力量

更多熱門

相關新聞

五股區農會力挺新北消防　捐贈3輛勘查車

五股區農會力挺新北消防　捐贈3輛勘查車

新北市五股區農會長期致力於社會公益，持續關懷經濟弱勢族群並積極參與地方公益事務。為回饋社會並提升消防安全，於今（8日）晚間，在新北市五股區農會生活館舉行災情勘查車捐贈儀式，贈予新北市政府消防局五股區消防分隊、五股分隊、德音分隊及更寮分隊各1輛災情勘查車。儀式將由消防局副局長陳國忠代表接受捐贈。

守護新北天燈節　瑞芳警設置「行動補給站」

守護新北天燈節　瑞芳警設置「行動補給站」

新北感謝春節持續運轉　勞工局長慰勞企業勞工

新北感謝春節持續運轉　勞工局長慰勞企業勞工

新北少年中心成果展　侯友宜：提供溫暖避風港

新北少年中心成果展　侯友宜：提供溫暖避風港

抗罷免！侯友宜密會新北藍委　私下喊話要葉元之撐住

抗罷免！侯友宜密會新北藍委　私下喊話要葉元之撐住

關鍵字：

新北市平溪天燈節侯友宜AIT

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小S送走姊姊後IG首發文！

大S頭七！Makiyo、阿雅都來了

高雄碎屍魔住家傳搜出「死亡筆記本」　第4名婦人找到了！

鋒面要來了！　全台有雨「下最大」地區曝

汪小菲群組大發飆「憑什麼封我號」　3點聲明切割親媽張蘭

大S生前「最後遺願」晚8個月終實現

高雄輕軌爆衝突！夫妻抱嬰嗆無人讓座

貴婦大鬧微風南山影片曝光　律師譏巨嬰

護士忘給藥「藏置物櫃」　13患者逝

丟丟妹跟男友台中遇襲　真相出爐　

邱瓈寬頭七奔大S家探視　最後對話曝

曾經滄海難為水下一句是啥？8萬人一看笑瘋

最美檢察官辣曬「全裸泡湯照」水中若隱若現！

具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

高雄2／21停水55hrs　48萬戶受影響

更多

最夯影音

更多

登2NE1演唱會大螢幕　安心亞嗨翻大扭臀

好心嫂屋借小叔住竟遇害！　「被剁成塊」放單車菜籃搬運

張蘭母子「抖音無限期封禁」　微博直播功能也遭暫停

她徒手拿黏鼠板包夾鼠鼠！快狠準超勇der

【新年獎金挑戰】猜中注音拿獎金！超強媽成最大贏家嗨喊：好多錢～

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面