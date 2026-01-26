　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

有機小農業者送愛　走進北榮台東分院安寧病房

▲阿甘捐贈茶樹精油支持北榮台東分院安寧照護。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲阿甘捐贈茶樹精油支持北榮台東分院安寧照護。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

深耕台灣土地的有機小農「阿甘」（甘誌堂），因親身陪伴家人對抗癌症的生命歷程，選擇以實際行動回饋社會。民國103年，他為照顧罹癌弟弟，毅然辭去高收入的期貨操盤手工作，投入全然陌生的有機農業領域，購地種植有機蔬果與茶樹，展開一段艱辛卻堅定的人生轉型。

在歷經多次挫折與低潮後，阿甘在家人支持下持續耕耘，逐步建立「波瑟沙植善農場」，並發展出結合生產、製作與銷售的茶樹精油生態產業體系，將友善土地的理念，延伸至對生命的關懷。

22日上午，阿甘展開「圓夢之旅」，親自駕車載運天然無毒產品前往宜花東地區，將愛與關懷送進醫療第一線。首站抵達台北榮民總醫院台東分院，捐贈安寧病房澳洲茶樹精油40瓶（11.5ml）、天然沐浴露5瓶（300ml）及精油擴香儀1台，期盼透過天然植物香氛，為安寧病房的癌症病友帶來身心撫慰，陪伴病人走過人生最後一段旅程。

阿甘表示，未來也將持續捐贈茶樹精油至全台約90家設有安寧病房的醫院及社福機構，供弱勢族群使用，實踐「善循環做好事、施比受更有福」的核心理念，讓有機農業不僅守護土地，也能溫柔守護人心。

台北榮民總醫院台東分院副院長劉炎明及醫療團隊對阿甘送愛至台東、關懷安寧病房住院病友的善心義舉表達高度肯定與誠摯感謝，並指出，此類民間善行對安寧照護病友與家屬而言，具有重要的心理支持與陪伴意義。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 2 2802 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中房仲吸金23億　裁定續押！
「誰還會提早3小時到機場？」掀論戰　過來人嚇壞：一次就怕了
菲市長遭「火箭彈伏擊」畫面曝光！
交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元
快訊／一檔股「關了又關」　刑期延長到2／9
25歲替代役被丟包路邊...車輾過慘死　是頂大雙學位資優生
衝動買房「65K房貸繳不出來」　要爸爸解定存幫還錢：不然會斷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

拒絕毒品不上路　大武警深入賓茂村強化毒駕宣導

當代水墨走入日常　中友時尚藝廊推出《春光竹影》個展

佛陀成道送祝福！花蓮慈院4千份暖心暖胃臘八粥與民眾結緣

屏東行動不便男翻落床下擋門邊受困　警消破窗救人

眷村年味再現阿嬤妳看文化美食節邁入第2年　重溫開元眷村記憶

31歲女體重140公斤降至70　醫療減重搭配追蹤見成效

南投縣邀10家餐廳推廣愛心年菜　訂購量破5萬套創新高

長者疑似迷途街頭徘徊　暖警即時護送返家

台東首座離島空品維護區上路　綠島115年起管制未定檢機車

佛光山日光寺寒冬送暖　臘八粥慰勞台東警察辛勞

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

烏日汽車追撞停等紅燈的機車雙載

恆春女騎士閃避轎車慘摔卡車底！警目擊救援　10民眾合力抬車

鳳山深夜押人討債！黑車撞爛收費亭拖殘骸刮火花　驚悚畫面曝

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

兒被控騎重機無牌炸街擾鄰！警父提告捍衛清白：不該被獵巫

拒絕毒品不上路　大武警深入賓茂村強化毒駕宣導

當代水墨走入日常　中友時尚藝廊推出《春光竹影》個展

佛陀成道送祝福！花蓮慈院4千份暖心暖胃臘八粥與民眾結緣

屏東行動不便男翻落床下擋門邊受困　警消破窗救人

眷村年味再現阿嬤妳看文化美食節邁入第2年　重溫開元眷村記憶

31歲女體重140公斤降至70　醫療減重搭配追蹤見成效

南投縣邀10家餐廳推廣愛心年菜　訂購量破5萬套創新高

長者疑似迷途街頭徘徊　暖警即時護送返家

台東首座離島空品維護區上路　綠島115年起管制未定檢機車

佛光山日光寺寒冬送暖　臘八粥慰勞台東警察辛勞

FTISLAND李洪基打瘦瘦針鏟10kg！台上突暈眩「秒掏香蕉吃」

楊進添新書發表歷任外長大集合　朱立倫自嘲「立委都是做壞事」

東京「紙片屋」最窄只有60公分！　上廁所要出門

美國稱「中國隱瞞新冠疫情實情」　陸外交部不認還嗆：甩鍋

拒絕毒品不上路　大武警深入賓茂村強化毒駕宣導

預見移動新浪潮　「360° MOBILITY Mega Shows」啟動預登

好市多將推出4新制！非會員無法進美食區

當代水墨走入日常　中友時尚藝廊推出《春光竹影》個展

佛陀成道送祝福！花蓮慈院4千份暖心暖胃臘八粥與民眾結緣

健康問題問AI是否可靠？研究發現YouTube竟成主要資訊來源

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

地方熱門新聞

金門馬終點驚見「花環騎士」亂入

桃園培訓跨國新住民　投入觀光導覽　

靈鷲山桃園區普仁獎頒獎　表揚147位普仁小太陽

麻豆代天府再挺南消加碼捐贈戰術背包、勤務隊服

寒冬送暖不缺席二路元帥辦圍爐宴400人共享團圓味

民眾黨台南啟動地方布局黃國昌南下感謝志工、防災隊正式成軍

從工程到藝術永䥶投入文化永續以在地連結深耕台南

嘉藥育才有成職安系史素娟提前畢業成績證照雙收接軌職場

31歲女體重140公斤降至70　醫療減重搭配追蹤見成效

南台別院分享10萬份臘八粥黃偉哲回贈蘭花致謝

安南區後備憲兵催生公仔博物館上百件收藏進駐家具行

全台首座南投氦氣球樂園　2/11起試營運

寒假不挨餓台南公私協力推午餐補助弱勢學童用餐無虞

金門馬發酒給未成年孩童

更多熱門

相關新聞

返航遇浪翻船　台東金樽漁港漁民落海身亡

返航遇浪翻船　台東金樽漁港漁民落海身亡

台東縣東河鄉金樽漁港今（25）日下午發生溺水意外，一艘膠筏疑似在返航途中遭浪襲翻覆，目擊民眾見狀立即報案。消防、海巡單位獲報後緊急出動人車船艇前往搜救，惟船長被拉上岸時已無呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。

台東少年無照又酒駕　騎車猛撞2女肇逃遭逮

台東少年無照又酒駕　騎車猛撞2女肇逃遭逮

台東晚間墜橋！16歲少年緊急送醫

台東晚間墜橋！16歲少年緊急送醫

加強地震火災搶救演練　饒慶鈴籲用火用電安全

加強地震火災搶救演練　饒慶鈴籲用火用電安全

台東縣攜手國家太空中心推動固態糖廠火箭實作研習

台東縣攜手國家太空中心推動固態糖廠火箭實作研習

關鍵字：

有機農業安寧台東

讀者迴響

熱門新聞

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

快訊／7-11開出8組發票大獎！花23元就中千萬　幸運門市曝光

蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

醉男踹椅背遭運將丟包台64　被4車輾過慘死

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

LuLu婚禮「湊齊演藝圈3大男神」！陶晶瑩同框嗨了

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家

男約妹上MTV完事挨告被判刑！二審劇情大逆轉

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運門市一次看

許瑋甯趕場衝回台北「喝LuLu喜酒」

Angelababy黃曉明離婚4年「同遊迪士尼」

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

更多

最夯影音

更多
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面