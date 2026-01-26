有機小農業者送愛　走進北榮台東分院安寧病房

▲阿甘捐贈茶樹精油支持北榮台東分院安寧照護。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

深耕台灣土地的有機小農「阿甘」（甘誌堂），因親身陪伴家人對抗癌症的生命歷程，選擇以實際行動回饋社會。民國103年，他為照顧罹癌弟弟，毅然辭去高收入的期貨操盤手工作，投入全然陌生的有機農業領域，購地種植有機蔬果與茶樹，展開一段艱辛卻堅定的人生轉型。

在歷經多次挫折與低潮後，阿甘在家人支持下持續耕耘，逐步建立「波瑟沙植善農場」，並發展出結合生產、製作與銷售的茶樹精油生態產業體系，將友善土地的理念，延伸至對生命的關懷。

22日上午，阿甘展開「圓夢之旅」，親自駕車載運天然無毒產品前往宜花東地區，將愛與關懷送進醫療第一線。首站抵達台北榮民總醫院台東分院，捐贈安寧病房澳洲茶樹精油40瓶（11.5ml）、天然沐浴露5瓶（300ml）及精油擴香儀1台，期盼透過天然植物香氛，為安寧病房的癌症病友帶來身心撫慰，陪伴病人走過人生最後一段旅程。

阿甘表示，未來也將持續捐贈茶樹精油至全台約90家設有安寧病房的醫院及社福機構，供弱勢族群使用，實踐「善循環做好事、施比受更有福」的核心理念，讓有機農業不僅守護土地，也能溫柔守護人心。

台北榮民總醫院台東分院副院長劉炎明及醫療團隊對阿甘送愛至台東、關懷安寧病房住院病友的善心義舉表達高度肯定與誠摯感謝，並指出，此類民間善行對安寧照護病友與家屬而言，具有重要的心理支持與陪伴意義。