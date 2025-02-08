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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中佛教會祈福活動　江啟臣、何欣純罕見同框

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中市政府與台中佛教會今天舉辦「吉祥金句、福運開啟」祈福活動，江啟臣、何欣純罕見同框。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市政府與台中佛教會今天（8日）舉辦「吉祥金句、福運開啟」活動，立法院副院長江啟臣、副市長黃國榮、立委何欣純與會參加，與釋大慧法師一起揮毫寫下祝福祈求一整年的好運道，現場還有佛教祈福儀式，主辦單位也準備特別的開運小物送給市民朋友，希望大家在辛苦的補班日都能得到滿滿祝福。

台中市佛教會舉辦的2025年「吉祥金句　福運開啟」新春開筆儀式，今天上午10時在台中市政府惠中樓舉行，長期推動佛教藝術美，並透過書法傳遞生活美學與佛學的釋大慧法師，與書法大師周良敦與書法家潘珮君，帶領江啟臣、黃國榮、何欣純等首長民代，暫時拋下政治界限一起用毛筆寫下吉祥金句，為所有人祈求一整年的好運道。

主辦單位表示，有別於農曆年前的春聯揮毫，新春開筆活動希望能讓每個人靜下心來，透過與書法大師、佛教法師與政治人物一起書寫吉祥字句，象徵開啟今年的智慧與福運，這也是釋大慧法師長期透過書法藝術，讓所有人更認識佛教智慧與傳統文化的理念與方式，也期盼透過各種互動，讓政治人物與民眾一起創造和諧氛圍，才能為台灣迎來一整年的福氣，主辦單位還準備新春開運小物，讓參與的民眾把滿滿祝福帶回家。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中市政府舉行新年祈福活動。（圖／記者白珈陽翻攝）

協辦的奎鼎藝術表示，釋大慧法師身兼台中市佛教會理事長與中華佛教青年會理事長，在投身佛教志業的同時，在書法家潘珮君老師的指導下，接觸書法五體，學習勤練基本功之後，漸漸透過習字沉靜與禪定，啟發生命深處與佛派教義之間稹密關連，也透過書法傳達佛學裡的智慧字句，也讓書法成為生活美學傳遞佛教理念相輔相成。

主辦單位表示，這場結合生活美學、書法藝術與佛教智慧的活動，現場可以跟佛教法師、書法大師近距離互動，也會透過佛教傳統祈福儀式，期盼能帶給台中市民滿滿的祝福，邀請市民朋友一起參加。
 

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