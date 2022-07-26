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空襲警報！雲林斗六圓環人車清空　街上驚現萬安45號奇景

▲萬安45防空演習，雲林演練過程逼真，道路、臨停車均空無一人。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲萬安45演習在斗六圓環補習班頂樓演練遭砲彈空襲，雲林縣消防局人員進行災害搶救及救護傷患。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今年軍民聯合防空萬安45號演習，中部地區今（26）日13時30分至14時舉行，演習重點為歷年來首次將行進中車輛之駕駛人「請下車」避難、民宅店家必須熄燈並關下鐵門。雲林由指揮官縣長張麗善、警察局長李謀旺偕同副統裁官陸軍司令部副司令黃金財中將等人視導，動員警、民、軍、憲兵、消防等共計971名。

今日演習在斗六圓環補習班大樓演練疏散避難及災害搶救及救護傷患，另於斗六車站演練大眾運輸系統疏散避難等。驗證民防人力與各類防護團支援交通管制、防空疏散、災害搶救與傷患救護之作為與效能，由於演練過程逼真且圓滿平順，深獲副統裁官黃金財中將肯定。

▲萬安45防空演習，雲林演練過程逼真，道路、臨停車均空無一人。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲萬安45防空演習，斗六太平老街道路兩側臨停車，車上均空無一人。（圖／記者蔡佩旻攝）

13時30分警報一響，指揮中心監控道路立即進行人車避難演習，警方於各交通路口疏導指引民眾下車並一同前往避難處所掩蔽，中山路、太平老街商家林立、昔日車水馬龍的大街上空無一人，並全部拉下鐵門與熄燈，警員私下透露，他從萬安16號參與至萬安45號，真的是第一次看見演練如此徹底的景象，以往還會有不受控的遊民，今年可見人民防空觀念進步與宣導成效，真的令人驚嘆。

▲萬安45防空演習，雲林演練過程逼真，道路、臨停車均空無一人。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲13時30分警報一響，指揮中心監控道路立即進行人車避難演習，警方於各交通路口疏導指引民眾下車並一同前往避難處所掩蔽。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善於演習後受訪表示，面對兩岸關係變化，凸顯全民國防之重要性，也唯有深化國人全民防空意識，透過實施「萬安演習」的各項狀況演練，提高民眾居安思危意識，達成全民國防最終之目的。

▲萬安45防空演習，雲林演練過程逼真，道路、臨停車均空無一人。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林由指揮官縣長張麗善、警察局長李謀旺偕同副統裁官陸軍司令部副司令黃金財中將等人前往斗六圓環視導模擬砲彈空襲傷患救護演練。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲萬安45防空演習，雲林演練過程逼真，道路、臨停車均空無一人。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市鬧區廟宇、郵局均門窗緊閉，街道上空無一人。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲萬安45防空演習，雲林演練過程逼真，道路、臨停車均空無一人。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六火車站引導旅客前往地下道避難。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲萬安45防空演習，雲林演練過程逼真，道路、臨停車均空無一人。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲萬安45防空演習，斗六中山路道路兩側臨停車，車上均空無一人。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲萬安45防空演習，雲林演練過程逼真，道路、臨停車均空無一人。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲萬安45演習在斗六圓環補習班頂樓演練遭砲彈空襲，雲林縣消防局人員進行災害搶救及救護傷患。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲萬安45防空演習，雲林演練過程逼真，道路、臨停車均空無一人。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲萬安45防空演習，斗六中山路道路兩側臨停車，車上均空無一人。（圖／記者蔡佩旻攝）

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