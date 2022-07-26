黔園第3代落網畫面曝！開賓士載妹還帶愛馬仕包　趴地上銬糗了

記者黃宥寧／台北報導

北市西門町知名川菜老店「黔園」第3代富少葉吏循，涉販賣二級毒品大麻，檢警經追查，在3月21日晚間，發現他在松山區某停車場交易毒品，直接上前逮捕。圍捕畫面隨後曝光，發現他竟開要價279萬起的賓士C300 Coupe AMG ，更帶要價不斐愛馬仕柏金手提包，可見行情相當好。台北地檢署26日偵結，依涉嫌販售二級毒品罪提起公訴，從重量刑。

▲知名餐廳「黔之園」第3代富少葉吏循涉嫌販賣二級毒品大麻，交易時還開賓士車帶愛馬仕。（圖／記者黃宥寧翻攝）

葉吏循是黔之園川菜老店的第3代，出生於美國，回到台灣後沒有接下名聲響亮的老餐館生意，而是引進美式越南河粉，自行在餐飲業闖出名號。

士林分局日前接獲線報，得知台北市有1對情侶疑似販毒，報請台北地檢署檢察官指揮，在3月16日登門搜索，查到200克大麻、100克搖頭丸，以及5支非法進口的電子菸，這對情侶坦承在3月14日，以約24萬元向在酒店認識的男子購得，檢警循線找到交易地點監視畫面，比對出賣方就是黔之園富少葉吏循。

▼葉吏循交易毒品竟開賓士車還帶要價不斐的愛馬仕包 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

檢警持續監控，發現葉吏循3月19日又連繫買家表明可以20多萬元代價提供毒品，專案小組晚間埋伏在松山區南京東路5段250巷18弄某停車場交易現場。

透過當時畫面可以看到，專案小組在確認葉吏循身分後，立即衝上前大喊「不要動下車！」副駕駛女子也遭警方行動嚇壞驚喊，「怎麼了？」專案小組事後將葉吏循壓制在地、戴上手銬。

仔細一看，葉吏循交易毒品超高調，不僅開要價279萬起的黑色賓士C300 Coupe AMG，還帶愛馬仕Hermès價值不菲的「Birkin Bag」（基本款36萬起，特殊款則要價台幣900萬）。據悉，葉指稱車是跟朋友借，並不是他的。

警方隨後也在葉吏循車廂內查獲20包大麻花、40支電子菸，葉擔心染毒事件被父母得知，坦承犯行並表示自己也有吸食，不過最後驗尿結果呈現陰性。

▼黔之園富少葉吏循獲交保手上還拎著愛馬仕包。（圖／記者劉昌松攝）

豈料，葉吏循獲檢察官諭令30萬元交保後，又改口否認販毒，辯稱只是幫忙朋友訂貨，他並沒有從中獲利，檢察官考量他犯後說詞反覆，依最重可處無期徒刑或10年以上徒刑的販售二級毒品罪，既遂1次、未遂1次，共2罪起訴，並請求法院考量葉吏循犯後態度不佳，從重量刑。