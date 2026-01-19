　
地方 地方焦點

春節限定　桃園市立圖書館推出《丙午年馬上發紅包》歡迎親子參加

▲桃園市立圖書館推出《丙午年馬上發紅包》

▲親子在年節期間一起「讀祝福、玩文字」，讓紅包不只是祝賀心意。（圖／市總圖提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆新年將至，桃園市立圖書館以「閱讀迎新年」為核心，推出春節限定閱讀推廣活動，透過別具巧思的創意紅包設計，邀請親子在年節期間一起「讀祝福、玩文字」，讓紅包不只是祝賀心意，更成為家庭共讀的溫暖起點，陪伴市民以書香迎接新年。

桃園市立圖書館表示，今年特別規劃《丙午年馬上發紅包》活動，紅包設計跳脫傳統樣式，融入「翻讀」、「拼讀」的互動概念，讓文字從靜態祝賀轉化為親子間的小小閱讀遊戲。孩子可透過翻轉、組合字詞，讀出屬於自己的新年祝福；家長也能在陪伴過程中，引導孩子感受閱讀的樂趣，讓紅包成為促進家庭互動的閱讀媒介。

▲桃園市立圖書館推出《丙午年馬上發紅包》

▲紅包設計融入「翻讀」、「拼讀」的互動概念。（圖／市總圖提供）

除創意紅包外，桃市圖亦邀請家庭在年節前夕，為家中書櫃進行一次溫柔整理，重新回望陪伴孩子成長的閱讀記憶。活動鼓勵民眾拍攝一張「家庭閱讀照片」，無論是親子、祖孫、手足或其他家庭成員共讀的溫馨畫面皆可，並同時推薦一本適合親子共讀的好書，分享閱讀帶來的感動與收穫。完成投稿後，即有機會獲得限量版《丙午年馬上發紅包》。

桃市圖指出，本次活動分2階段彩禮，完成第一階段投件，就有機會獲得限量版《丙午年馬上發紅包》限量推出兩款紅包袋及斗方春聯1份，親子共讀照片獲得入選，除可以獲得限量版超紅筆記本，共讀照片還可以上桃市圖官網及電視牆播放，成為閱讀大明星喔!

閱讀大明星採評選方式辦理，將由評選小組第二輪進行綜合評選，重視家庭閱讀情境的真實性與溫度、書籍推薦的親子共讀適切性，以及文字分享內容所展現的閱讀推廣意義。期盼透過一則則真誠分享，累積成屬於城市的閱讀書單，讓一本書的溫暖被更多家庭看見與延續。

《丙午年馬上發紅包》限量推出兩款紅包及斗方春聯，總計600份，數量有限。凡參加投件的民眾，就有機會獲得。入選名單將公告於桃園市立圖書館官網，並以電子郵件通知，獲選民眾可依公告指定時間與地點領取，或依實際公告方式辦理郵寄。

春節限定桃園市立圖書館馬上發紅包

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

