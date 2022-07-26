官邸宴請機場幹部支持　國民黨市議員控告鄭文燦賄選

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦日前在市長官邸宴請機場幹部曝光後，國民黨市議員詹江村、梁為超今天下午到桃園地檢署按鈴控告鄭文燦賄選且已違反行政不中立，詹江村指出，鄭文燦擔任林智堅競選總部主任委員，公然在市長官邸宴請機場工會幹部，協同民進黨桃園市長參選人林智堅拜票尋求支持，已涉及賄選，代表黨團前來地檢署按鈴申告。

▲國民黨籍市議員詹江村、梁為超今天下午到桃園地檢署按鈴控告市長鄭文燦日前在市長官邸公然宴請機場工會幹部尋求支持林智堅，已涉及公然賄選。（圖／記者沈繼昌攝）

詹江村、梁為超今天下午1時30分到桃園地檢署大門前按鈴聲告，詹江村指出，鄭文燦長日前利用市長官邸宴請機場工會幹部，以公帑宴請工會幹部，會同市長參選人林智堅向與會幹部尋求支持，已公然違反選罷法；梁為超也提及，根據選罷法超過30元以上就算是賄選，請問市長在官邸宴請機場工會幹部公然在官邸請吃飯幫林智堅拉票，這不是賄選怎樣是賄選？

▲國民黨籍市議員詹江村、梁為超今天下午到桃園地檢署按鈴控告市長鄭文燦日前在市長官邸宴請機場工會幹部尋求支持林智堅，已公然賄選。（圖／記者沈繼昌攝）

詹江村認為，鄭文燦在官邸邀請黨籍市長參選人林智堅到場，使用市民納稅錢輔選林智堅，已嚴重違反行政中立；之前花蓮縣某鄉長在選舉前一年請吃飯，但後來花蓮地檢署據報還是將這名鄉長候選人聲押，雖然目前還未正式登記參選，但鄭文燦已成為林志堅競選總部主任委員，事實上已是公然賄選；今天上午國民黨團在市議會上質詢時，桃園市政府秘書處提供給市議會的一項7月份市長官邸的宴客經費為3萬4千200元，雖然沒法掌握確切的金額，但賄選金額差不多為此。

對此，市府新聞處長詹賀舜回應，詹議員也不是第一次採取這樣的手段，但是，為了自己的選情任意提告，只會證明自己的格調。市長以私人身分邀請工會幹部餐敘，感謝他們在工會經營的辛勞，聽取他們對於市政意見，作為施政的參考，並沒有違反法律規範，林智堅受邀出席，也是聽取工會幹部的意見，也無違法之處。

詹賀舜強調，市長在官邸的活動，皆依照「桃園市政府公有宿舍管理要點」及「政府採購法」辦理，私人活動不會使用公帑，也無行政中立問題。

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