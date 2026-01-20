寒假安全不打烊　台南市推「七項安全與健康重點」守護學子

▲寒假與春節連假將至，台南市政府發布「偉哲市長致家長的一封信」，提醒七項安全與健康重點。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

114學年度上學期即將結束，寒假及春節連假接續到來，台南市政府近日發布「偉哲市長致家長的一封信」，由市長黃偉哲向全市家長與學生表達關懷，提醒寒假期間應留意的「七項安全與健康重點」，呼籲家長多關心孩子的行蹤與身心狀況，攜手打造「平安、健康、充實的寒假生活」。

黃偉哲指出，近期社會零星發生隨機攻擊事件，引發家長對公共場所及校園周邊安全的關注；同時，因應政府普發現金、春節消費旺季，以及AI生成技術快速發展，詐騙手法不斷翻新。寒假期間孩子外出活動與網路使用時間增加，相關安全風險不容忽視，必須提前提醒、及早防範。

教育局長鄭新輝表示，教育局已函請各校轉交「偉哲市長致家長的一封信」，希望透過學校與家庭合作，協助孩子在生活作息、情緒管理與人際互動上維持穩定步調，同時提升整體安全意識。此次也整合校園安全、反詐騙、數位安全及心理健康等面向，提出寒假期間「七項重點提醒」，供家長與學生共同落實。

七項寒假安全與健康重點提醒：留心周遭、快步離開：一、發現可疑人事物或感覺有安全威脅時，立即保持距離、迅速離開，不逗留、不圍觀、不拍攝。二、就近求助、尋求庇護：三、遇緊急狀況，前往光亮、人多處所，如便利商店、商家或警察機關求助，必要時撥打110。四、冷靜面對、及時告知：避免衝突，在安全無虞後第一時間告知家長、師長或學校，以利後續關懷與協助。五、識破詐騙、守住荷包：常見詐騙包括假網購、投資詐欺、解除分期付款、假交友愛情詐騙及冒名親友詐騙，務必提高警覺。六、安心上網、保護自己：不隨意提供個人資料，避免網路霸凌與私密影像外流，留意數位著作權，提升數位安全素養。七、規律生活、健康相伴：維持正常作息、飲食與睡眠，健康用眼、多伸展、適量戶外活動，遠離菸品、電子煙與違禁物品。照顧情緒、培養韌性：學習情緒覺察與壓力抒發方式，培養心理韌性，提升面對挫折與變化的能力。

教育局表示，全市各校已於寒假前陸續進行安全教育、反詐騙宣導及心理健康相關課程，並透過教師專業引導學生規劃假期生活，鼓勵善用時間持續學習與成長。學生校園內外的人身安全，需要「家庭、學校與社會」三方共同合作，市府未來也將持續透過跨局處合作，推動校園安全、反毒反詐、心理健康及交通安全等相關措施。

最後，黃偉哲也向全體師生與家長致上祝福，期盼大家在寒假與春節期間能好好休息、重新充電，以更穩定與健康的狀態迎接新學期的到來。