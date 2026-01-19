靈鷲山嘉義講堂上梁大典　2027年啟用佛法傳承新據點

▲▼ 靈鷲山嘉義講堂上梁。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

記者翁伊森／嘉義報導

靈鷲山嘉義講堂19日午時良日吉時，舉行上梁盛典，在祥獅舞動、法樂悠揚的喜悅聲中，百位貴賓與護法善信齊聚一堂，歡喜見證大梁安立、道場法脈延續的歷史時刻，預計2027年啟用的新講堂，將成為一處安心修行、聞法學習、推動靈性生態與生命教育的現代修行道場，祈願善念持續流轉、佛法在地生根。

嘉義講堂安梁大吉，象徵建築結構邁向完成的重要里程碑，更代表眾人信願的凝聚，是佛法在人間相續的殊勝因緣。靈鷲山開山住持心道法師曾慈悲開示：「講堂是心靈的地標，是我們找到本心的所在。上梁代表信仰傳承的法脈將代代相傳，佛法永續興隆不斷層，只要佛法永續了，社會就會善良和諧。」未來嘉義講堂規劃地下1層，地上5層，整體設計採簡約現代禪風，融合自然光影與靜謐空間，將陸續舉辦禪修課程、佛學講座、青年培育及靈性生態理念推廣。

嘉義市長黃敏惠、民政處長林家緯、議長陳姿玟、建築師楊順芳、立委林倩綺、議員黃敏修、陳家平、傅大偉以及靈鷲山護法會秘書長寶月法師、多位常住法師、副總會長鄭呂碧雪、執行理事張豐聯、靈鷲山嘉義區榮譽董事聯誼會顧問何經和熊千綺多位企業主，到場祝福嘉義講堂法音遍傳、廣利群生。

黃敏惠說，嘉義人很有福氣，感恩靈鷲山讓嘉義這座城市共好，特別以「祥獅獻瑞迎寶梁，法鼓聲中福慧長，嘉義同霑甘露雨，講堂巍立佑四方」詩句，祝福嘉義講堂工程順利圓滿，如期啟用。

寶月法師致詞指出，建寺安僧，功德無量，更是一本萬利的善業，承載無數人長久以來的祈願、護持與祝福，今日上梁盛典，正是眾人將善念化為實際行動的最好見證。建寺不只是磚瓦堆砌，矗立的梁柱不是建築的高度，承載的也不是屋宇的重量，而是眾志成城、信願和合的結晶。感恩市府團隊的全力支持、建築設計與工程團隊的專業付出，也讚歎發心護持的善信菩薩以「功在當代，利在千秋」的大願力，全力以赴承擔奉獻，讓嘉義多了一座推廣佛法、安頓人心的堅固道場。

嘉義中心監院寶曜法師說，每一寸土地、每一根梁柱，都需要人人共振願力，才能成就善法寶地，這股匯聚而成的願力，正是靈鷲山「傳承諸佛法，利益一切眾」的具體體現。人人都是成就嘉義講堂的重要奠基者，也是讓佛法在嘉義生根、開花、結果的推手，上梁是里程碑也是新起點，希望大家持續發願同行，為嘉義的未來添磚加瓦，未來生生世世與佛法結緣，讓正法代代相傳，利益一切眾生。