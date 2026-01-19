　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

靈鷲山嘉義講堂上梁大典　2027年啟用佛法傳承新據點

▲▼ 靈鷲山嘉義講堂上梁吉祥福滿 。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

▲▼ 靈鷲山嘉義講堂上梁。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

記者翁伊森／嘉義報導

靈鷲山嘉義講堂19日午時良日吉時，舉行上梁盛典，在祥獅舞動、法樂悠揚的喜悅聲中，百位貴賓與護法善信齊聚一堂，歡喜見證大梁安立、道場法脈延續的歷史時刻，預計2027年啟用的新講堂，將成為一處安心修行、聞法學習、推動靈性生態與生命教育的現代修行道場，祈願善念持續流轉、佛法在地生根。

▲▼ 靈鷲山嘉義講堂上梁吉祥福滿 。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

嘉義講堂安梁大吉，象徵建築結構邁向完成的重要里程碑，更代表眾人信願的凝聚，是佛法在人間相續的殊勝因緣。靈鷲山開山住持心道法師曾慈悲開示：「講堂是心靈的地標，是我們找到本心的所在。上梁代表信仰傳承的法脈將代代相傳，佛法永續興隆不斷層，只要佛法永續了，社會就會善良和諧。」未來嘉義講堂規劃地下1層，地上5層，整體設計採簡約現代禪風，融合自然光影與靜謐空間，將陸續舉辦禪修課程、佛學講座、青年培育及靈性生態理念推廣。

嘉義市長黃敏惠、民政處長林家緯、議長陳姿玟、建築師楊順芳、立委林倩綺、議員黃敏修、陳家平、傅大偉以及靈鷲山護法會秘書長寶月法師、多位常住法師、副總會長鄭呂碧雪、執行理事張豐聯、靈鷲山嘉義區榮譽董事聯誼會顧問何經和熊千綺多位企業主，到場祝福嘉義講堂法音遍傳、廣利群生。

黃敏惠說，嘉義人很有福氣，感恩靈鷲山讓嘉義這座城市共好，特別以「祥獅獻瑞迎寶梁，法鼓聲中福慧長，嘉義同霑甘露雨，講堂巍立佑四方」詩句，祝福嘉義講堂工程順利圓滿，如期啟用。

▲▼ 靈鷲山嘉義講堂上梁吉祥福滿 。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

寶月法師致詞指出，建寺安僧，功德無量，更是一本萬利的善業，承載無數人長久以來的祈願、護持與祝福，今日上梁盛典，正是眾人將善念化為實際行動的最好見證。建寺不只是磚瓦堆砌，矗立的梁柱不是建築的高度，承載的也不是屋宇的重量，而是眾志成城、信願和合的結晶。感恩市府團隊的全力支持、建築設計與工程團隊的專業付出，也讚歎發心護持的善信菩薩以「功在當代，利在千秋」的大願力，全力以赴承擔奉獻，讓嘉義多了一座推廣佛法、安頓人心的堅固道場。

嘉義中心監院寶曜法師說，每一寸土地、每一根梁柱，都需要人人共振願力，才能成就善法寶地，這股匯聚而成的願力，正是靈鷲山「傳承諸佛法，利益一切眾」的具體體現。人人都是成就嘉義講堂的重要奠基者，也是讓佛法在嘉義生根、開花、結果的推手，上梁是里程碑也是新起點，希望大家持續發願同行，為嘉義的未來添磚加瓦，未來生生世世與佛法結緣，讓正法代代相傳，利益一切眾生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
被點名別高估自己　「國民黨回應」Cheap大讚：變聰明了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春節限定　桃園市立圖書館推出《丙午年馬上發紅包》歡迎親子參加

檜意森活村營運權爭議　王美惠陳駿季協調解決

115年九合一選舉　嘉義地檢力邀新住民守廉

仁愛鄉3年多慘遭8次風災重創　鄉公所推災後重建普發現金2000元

太保親子活動逆境中綻放　鄭淑分爭取紙風車劇團《寶莉回家》

靈鷲山嘉義講堂上梁大典　2027年啟用佛法傳承新據點

日本千葉縣知事率團訪桃園　推動棒球馬拉松交流

桃園市春節計程車計價　自2/13日起實施共10天

視察三峽污水下水道接管工程　侯友宜：新北接管戶數全國第一

從倉庫到博物館！新北環保小局長走讀實戰　化身校園淨零種子

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

春節限定　桃園市立圖書館推出《丙午年馬上發紅包》歡迎親子參加

檜意森活村營運權爭議　王美惠陳駿季協調解決

115年九合一選舉　嘉義地檢力邀新住民守廉

仁愛鄉3年多慘遭8次風災重創　鄉公所推災後重建普發現金2000元

太保親子活動逆境中綻放　鄭淑分爭取紙風車劇團《寶莉回家》

靈鷲山嘉義講堂上梁大典　2027年啟用佛法傳承新據點

日本千葉縣知事率團訪桃園　推動棒球馬拉松交流

桃園市春節計程車計價　自2/13日起實施共10天

視察三峽污水下水道接管工程　侯友宜：新北接管戶數全國第一

從倉庫到博物館！新北環保小局長走讀實戰　化身校園淨零種子

雪橇轉雪車二度挑戰冬奧　林欣蓉「固執」追夢十年要把台灣帶進世界前8　

桃園首件公辦都更建案　「正光路警察宿舍」樣品屋開箱

春節限定　桃園市立圖書館推出《丙午年馬上發紅包》歡迎親子參加

檜意森活村營運權爭議　王美惠陳駿季協調解決

115年九合一選舉　嘉義地檢力邀新住民守廉

仁愛鄉3年多慘遭8次風災重創　鄉公所推災後重建普發現金2000元

網傳高訂價非實際售價　阿里山賓館：平日售價1萬5含早晚餐

太保親子活動逆境中綻放　鄭淑分爭取紙風車劇團《寶莉回家》

靈鷲山嘉義講堂上梁大典　2027年啟用佛法傳承新據點

日本千葉縣知事率團訪桃園　推動棒球馬拉松交流

【孩子的童言童語XD】媽要帶他下樓搭娃娃車！4歲兒：妳去化妝

地方熱門新聞

把善良百姓當賊？警將臨停機車當失竊車查察

金門「這支消防栓」　消防員優惠

沒有校隊也能很熱血　永春國小家委盃掀親子羽球旋風

花蓮縣政府回應光復堰塞湖洪災爭議

大園區中正東路部分路段　1/19日起全線封閉

東挖西挖　金門道路施工挖補亂象多

龜山樂活運動館新建工程　打造全齡運動環境

身分表述遭過度解讀　陳玉珍秀護照

孩子不是工具！南市府嚴正澄清「鄭方形事件」籲停止轉傳不實訊息

桃園市消防協會會員大會　呂長安蟬連理事長

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

台南公布第14批高風險駕駛名單13人上榜2件無照肇事奪命

拜拜忘了在燒水！善化煮食冒煙驚魂

小小防災尖兵報到！法源幼兒園參訪學甲消防分隊

更多熱門

相關新聞

阿凱分享戒癮弟兄手作點心

阿凱分享戒癮弟兄手作點心

曾迷失自我、歷經 13 年鐵窗歲月的更生人張登凱（阿凱），在東森集團總裁王令麟長期關懷與扶助下，一步步走回正軌，成功從「手心向上」轉為「手心向下」。日前，他前往榮獲「114 年全國反毒有功團體」總統獎肯定的台南「永新中途之家」，以過來人的生命故事，陪伴藥癮更生人走過人生低谷。

靈鷲山普仁獎嘉義60位學子獲殊榮

靈鷲山普仁獎嘉義60位學子獲殊榮

新悦花園酒店攜手企業　推動生命教育公益行動

新悦花園酒店攜手企業　推動生命教育公益行動

剪下長髮也剪下距離　長億高中以行動上生命教育課

剪下長髮也剪下距離　長億高中以行動上生命教育課

金山學童暖心訪視獨居長者　劉昌松：打造共融關懷社區

金山學童暖心訪視獨居長者　劉昌松：打造共融關懷社區

關鍵字：

靈鷲山嘉義講堂佛法傳承上梁盛典生命教育

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

狂砍父母37刀…蔥油餅夫妻慘死「兒子正面曝光」！

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

蘆洲夫妻慘死　兒認被打罵到大早想殺人

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

入境免稅菸品規定調整　加熱菸上限200支、2／1上路

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

即／高市再提「台灣有事」　23日解散眾議院

即／蘆洲蔥油餅夫妻慘死　逆子新莊落網

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面