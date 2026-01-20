解10餘年空汚困擾！玉里松浦火化場新設備啟用　鎮長：過程艱辛

▲松浦火化場空污設備啟用典禮，由鎮長龔文俊主持，花蓮縣長徐榛蔚及相關貴賓一同見證這歷史一刻。（圖／玉里鎮公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮玉里鎮公所19日舉辦松浦火化場空污設備啟用典禮，十多年來困擾著193線河東居民的空污問題終獲解決，這新式空污設備未來將承擔起花蓮南區玉里鎮及週邊鄉鎮來此火化產生排煙淨化的功能。啟用典禮由鎮長龔文俊主持，道教儀式莊嚴隆重。花蓮縣長徐榛蔚、行政院東辦執行長郭應義及相關貴賓一同見證這歷史一刻。

玉里鎮松浦火化場於民國79年建置啟用迄今已35年，但設備老舊而台灣東部缺乏有關專業維修技師，零件取得不易又昂貴，目前只剩下二座火化爐運作，空氣汙染防制設備因損壞無法作業，導致運作時的排煙造成環境的污染，多年來屢屢受到民眾陳情、多位民代關切，為此龔鎮長多次北上尋求解決之方。

龔文俊表示，於106年上一任期就已經重視松浦火化場的問題，當時規劃的是整個場域量能的優化提升，但是計畫提出後無疾而終，本次回任後積極尋求解決之方，首重空污設備的汰換，在與時間賽跑的壓力下，去年六月獲得立委陳瑩的協助向中央爭取經費、徐縣長也允諾協助地方，公所團隊積極努力於同年12月完工。

龔文俊進一步說明，松浦火化場的設備損壞許久，多年來研議多種方案不得其法，「玉里鎮114年度空污設備汰換工程」總經費需求3500萬元，因屬於自償性公共建設補助款額度不多，除獲得內政部「殯葬設施量能提升計畫」補助750萬、徐縣長同意補助2000萬，公所自籌750萬元。又顧慮火化場主體建物老舊風化，所以空污設備主機採立地式避免老舊建物承重有危險之疑慮。

龔文俊感性地指出，這是一個非常感動的時刻，這件工程歷時的艱辛，終在中央、縣府與地方大家的共同努力下完成，真的很不容易。它不單是解決了居民生活居住的環境問題，更是解決了河東沿線農民作物受污染的疑慮，對整個玉里鎮的發展有卓著的影響力，最後要感謝的人非常多，我相信，我們的亡靈和這些主人也會保佑各位一切平安、順利，謝謝各位。