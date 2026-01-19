　
地方 地方焦點

日本千葉縣知事率團訪桃園　推動棒球馬拉松交流

▲日本千葉知事率團訪桃園　

▲日本千葉熊谷知事（左）率團拜會桃園市長張善政。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政19日會見日本千葉縣知事熊谷俊人一行，針對今年適逢兩城市締盟10週年，桃園與千葉規劃系列慶祝活動，紀念彼此深厚情誼，進行交流。熊谷知事指出，今年11月千葉將舉辦睽違2年的千葉東京灣跨海大橋馬拉松，歡迎桃園市民朋友前來參加，透過馬拉松、棒球等運動項目深化彼此情誼。

張善政表示，桃園市與千葉縣自2016年簽署友好交流協定以來，在教育、體育、觀光及農業等領域互動密切，很高興熊谷知事在10週年之初即率團來訪。為慶祝兩城市締盟10週年，桃園規劃邀請千葉傳統鄉土料理研究會師傅訪桃，在市立高中開辦「太捲祭壽司」手作課程，讓學生在全日語的沉浸式教學中，深度體驗千葉獨特的食文化。

▲日本千葉知事率團訪桃園　

▲桃園與日本千葉縣締盟10年交流。（圖／市府提供）

體育交流方面，張市長說，日本棒球實力堅強，不只學生棒球，在職業棒球也可相互切磋；誠摯邀請千葉縣學生棒球隊前來參加2026桃園盃國際棒球錦標賽。近年桃園日本企業台灣橫濱八景島公司，非常積極協助日本高中生來台，安排參觀Xpark水族館和樂天棒球場等，後續市府也會再融入更多在地景點，歡迎千葉縣高中生踴躍來桃園修學旅行或畢業旅行，促進年輕學子互訪交流。

熊谷知事表示，為慶祝締盟10週年，千葉縣預計於締盟日前後，在縣廳大樓食堂與當地飯店推出桃園特色餐點，向千葉市民宣傳桃園美食。此外，千葉縣為日本農業大縣，希望可以從桃園開始，讓台灣民眾多多品嚐千葉農特產及美食，也期待千葉可以成為最了解桃園美食的日本縣市。

桃園日本千葉縣締盟10年馬拉松賽

