仁愛鄉3年多慘遭8次風災重創　鄉公所推災後重建普發現金2000元

▲仁愛鄉公所推出115年度災後重建普發現金政策，每人發放2000元。（圖／翻攝「南投縣仁愛鄉公所臉書」，下同）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉近三年多來，接連遭受卡努風災等8次重大風災，鄉公所在兼顧財政穩定與建設需求的前提下，將於農曆年前推出「災後重建普發現金」，凡符合去年6月30日前設籍等條件，每位鄉民都可獲發2000元，希望在重建之路上提供實質協助與心理慰藉。

仁愛鄉公所今天舉辦記者會說明「災後重建‧普發現金」等多項福利政策，縣議員林庭秝，縣府原民處科長何聖仁、督導何光亮，鄉民代表會主席洪文全，以及多位鄉民代表、各村村長及社區夥伴都出席見證。

仁愛鄉近年接連遭受多次颱風侵襲，其中以「卡努風災」影響最為嚴重，造成多處道路中斷、部落交通受阻，鄉親生活一度陷入極為艱困的狀況；鄉公所指出，除在中央政府、南投縣政府及社會各界的共同協助下，全鄉逐步完成災後重建，普發現金案也經鄉民代表會討論後，全數通過3300萬元經費，並報請縣政府核定，在縣長許淑華、副縣長及相關局處協助下完成行政程序，正式推動執行。

鄉長江子信表示，災後重建不只是硬體修復，更重要是讓鄉親在生活上獲得實質支持與心理安定，因鄉公所整體財政狀況維持穩健，經審慎評估後，提出普發現金政策，及時照顧鄉親生活需求；發放資格為114年6月30日前設籍仁愛鄉、114年12月31日仍列戶政名冊者，115年4月30日前出生並設籍該鄉之新生兒，亦可加列名冊。

鄉公所提醒，發放方式為各村辦公處公告於2月1日至3月31日期間、地點，以現金發放，或由鄉公所於4月15日至6月30日期間匯款或補發，逾期未領取，依自治條例規定視同放棄。