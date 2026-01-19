嚴查不手軟！台南市環保局重罰破百萬　移送法辦環境犯罪追到底

▲台南市環保局針對異味及廢水污染業者重罰破百萬元，並移送法辦。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對環境犯罪，台南市環保局態度強硬立場明確，秉持「主動出擊、嚴查重罰」原則，絕不容許業者心存僥倖，針對長期異味擾民、涉嫌多項重大違規的「欣農農牧」及「欣農好肥料」兩家公司，環保局持續高強度稽查，針對異味、廢水及廢棄物違規重罰逾百萬元，其中欣農好肥料更因非法回填廢棄物，負責人遭法院判刑確定，展現市府捍衛環境正義、追責到底的決心。

環保局指出，欣農農牧自2011年起即因污染問題屢遭陳情，累計裁處違規案件已達22件。最近一次重大違規，係查獲其槽內廢水滿溢，廢水經雨水溝流入場外地面水體，且業者未即時啟動應變措施，環保局於2026年1月13日依違反水污染防治法，重罰新台幣109萬8000元。

在空氣污染方面，環保局說明，欣農農牧因製程管控不當，且空污防制設備未妥善操作，造成異味擴散，稽查人員兩度進場採樣均超標，各依違反空氣污染防制法裁罰10萬元。

另在廢棄物管理部分，也查獲該公司有露天違規堆置、管理疏漏未即時清理、聯單申報不實，及實際作業內容與許可計畫書不符，甚至違規收受植物性廢渣等情事，均依違反廢棄物清理法告發處分。

為杜絕污染反覆發生，環保局進一步針對欣農農牧周邊民眾陳情熱區，依據地理位置及風向資料劃設「巡查熱區」，除設置微型感測器進行24小時即時監控外，並成立專案小組，針對空氣污染、水污染及廢棄物三大面向同步稽查，從各項許可內容、空污設施操作、污染物收集情形，到廢棄物貯存地點與申報資料，全面落實穿透式管理。

至於欣農好肥料公司，環保局指出，該公司因違法堆置食品加工污泥，並涉及不實申報，負責人已涉犯廢棄物清理法刑事責任，環保局配合地檢署、警察局及環境部蒐證後移送法辦，並已關閉其廢棄物收受權限，目前公司已歇業。

環保局補充，欣農好肥料於107至108年間即涉及食品加工污泥非法處理案件，經環保局長期蒐證後，最終由法院判刑確定。環保局強調，對於屢犯不改的業者，將以最高標準持續監控，絕不容許土地與環境遭受二次污染。

環保局再次重申，對於任何破壞環境行為，市府都將依法嚴辦、追查到底，守住市民健康與臺南的環境底線。