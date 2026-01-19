　
地方 地方焦點

嚴查不手軟！台南市環保局重罰破百萬　移送法辦環境犯罪追到底

▲台南市環保局針對異味及廢水污染業者重罰破百萬元，並移送法辦。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市環保局針對異味及廢水污染業者重罰破百萬元，並移送法辦。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對環境犯罪，台南市環保局態度強硬立場明確，秉持「主動出擊、嚴查重罰」原則，絕不容許業者心存僥倖，針對長期異味擾民、涉嫌多項重大違規的「欣農農牧」及「欣農好肥料」兩家公司，環保局持續高強度稽查，針對異味、廢水及廢棄物違規重罰逾百萬元，其中欣農好肥料更因非法回填廢棄物，負責人遭法院判刑確定，展現市府捍衛環境正義、追責到底的決心。

▲台南市環保局針對異味及廢水污染業者重罰破百萬元，並移送法辦。（記者林東良翻攝，下同）

環保局指出，欣農農牧自2011年起即因污染問題屢遭陳情，累計裁處違規案件已達22件。最近一次重大違規，係查獲其槽內廢水滿溢，廢水經雨水溝流入場外地面水體，且業者未即時啟動應變措施，環保局於2026年1月13日依違反水污染防治法，重罰新台幣109萬8000元。

在空氣污染方面，環保局說明，欣農農牧因製程管控不當，且空污防制設備未妥善操作，造成異味擴散，稽查人員兩度進場採樣均超標，各依違反空氣污染防制法裁罰10萬元。

另在廢棄物管理部分，也查獲該公司有露天違規堆置、管理疏漏未即時清理、聯單申報不實，及實際作業內容與許可計畫書不符，甚至違規收受植物性廢渣等情事，均依違反廢棄物清理法告發處分。

▲台南市環保局針對異味及廢水污染業者重罰破百萬元，並移送法辦。（記者林東良翻攝，下同）

為杜絕污染反覆發生，環保局進一步針對欣農農牧周邊民眾陳情熱區，依據地理位置及風向資料劃設「巡查熱區」，除設置微型感測器進行24小時即時監控外，並成立專案小組，針對空氣污染、水污染及廢棄物三大面向同步稽查，從各項許可內容、空污設施操作、污染物收集情形，到廢棄物貯存地點與申報資料，全面落實穿透式管理。

至於欣農好肥料公司，環保局指出，該公司因違法堆置食品加工污泥，並涉及不實申報，負責人已涉犯廢棄物清理法刑事責任，環保局配合地檢署、警察局及環境部蒐證後移送法辦，並已關閉其廢棄物收受權限，目前公司已歇業。

▲台南市環保局針對異味及廢水污染業者重罰破百萬元，並移送法辦。（記者林東良翻攝，下同）

環保局補充，欣農好肥料於107至108年間即涉及食品加工污泥非法處理案件，經環保局長期蒐證後，最終由法院判刑確定。環保局強調，對於屢犯不改的業者，將以最高標準持續監控，絕不容許土地與環境遭受二次污染。

環保局再次重申，對於任何破壞環境行為，市府都將依法嚴辦、追查到底，守住市民健康與臺南的環境底線。

相關新聞

孩子不是工具！南市府嚴正澄清「鄭方形事件」籲停止轉傳不實訊息

孩子不是工具！南市府嚴正澄清「鄭方形事件」籲停止轉傳不實訊息

針對近日民眾「鄭方形」持續於社群媒體散播不實訊息，指稱幼兒遭性侵案件遭台南市政府教育局「吃案」，市府19日召開記者會嚴正澄清，強調全案已由司法機關偵結並不起訴確定，相關指控與事實不符。

交通車與機車碰撞再撞號誌桿　10多名員工下班嚇壞

交通車與機車碰撞再撞號誌桿　10多名員工下班嚇壞

台南就業中心助外國朋友跨語言門檻、安心換老闆

台南就業中心助外國朋友跨語言門檻、安心換老闆

台南公布第14批高風險駕駛名單13人上榜2件無照肇事奪命

台南公布第14批高風險駕駛名單13人上榜2件無照肇事奪命

台南廟會煙火碎片墜落傷人　男頭部縫2針

台南廟會煙火碎片墜落傷人　男頭部縫2針

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

