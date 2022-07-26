賓士衝上人行道！換車道失控擊落女郵差　搜出78包毒咖啡慘了

記者邱中岳／台北報導

北市中正區26日上午11時許，1台賓士小客車沿著愛國東路行駛，為了超車竟然直接鑽車縫，變換車道時撞上前方正在停等紅綠燈的自小客車，再衝撞上人行道，碰撞正在人行道送信的郵差，警方到場發現女郵差手腳疼痛，緊急送醫，也在肇事的自小客車上搜出78包含有安非他命成份的毒品咖啡包。

▲陳姓賓士車駕駛(紅圈）超車不慎，先撞上等紅燈的汽車，再撞人行道上的女郵差。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，24歲的陳姓駕駛，26日上午11時許開車載著24歲的任姓男子、26歲的王姓女子，行經北市中正區愛國東路時，因前方有車輛，為了超車往右邊切車，變換車道時，撞上前方正在停等紅綠燈的74歲蔡姓男子。

▲陳姓駕駛超車不慎，連撞2車，造成女郵差手腳擦挫傷，警方在陳車上搜出毒品咖啡包。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳姓駕駛撞上蔡姓男子的車子後，整台車暴衝失控衝上人行道，再撞上路邊正在送信的58歲楊姓女郵差，女郵差當場手腳擦挫傷，所幸意識清楚，由警消送往台大醫院包紮傷口。

肇事的陳姓駕駛以及車上2名乘客，另外還有被追撞的蔡姓駕駛並無明顯外傷，警方對3名駕駛進行酒測，最後酒測值均為0，但在陳姓駕駛車上搜出78包毒品咖啡包。

警方初步勘驗，78包咖啡包有安非他命毒品反應，目前將3人帶回派出所偵訊，以釐清毒品來源，並了解是否有吸毒駕車進而肇事。