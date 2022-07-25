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社會 社會焦點 保障人權

虎尾垃圾場大火竄濃煙　最高罰500萬！環保局監測空品

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾垃圾場位下溪里一期掩埋場，25日下午13時許突傳火警，雲林縣消防局獲報出動警義、消20多人前往救災，並同步通報相關單位，虎尾鎮長丁學忠第一時間到場，丁學忠表示，初步研判是沼氣燃燒，目前警消人員從周圍持續射水控制火勢蔓延；雲林縣環保局廢棄物管理科人員亦抵達現場釐清中。

▲雲林虎尾垃圾掩埋場疑因高溫導致沼氣起火。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林虎尾垃圾掩埋場疑因高溫導致沼氣起火，火勢蔓延至500平方米。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局13時17分接獲虎尾鎮清潔隊報案，指稱下溪里溪底4號垃圾場起火燃燒，無人受傷受困。消防局陸續派遣虎尾11、13、61、62車及第二大隊5部消防車、1部救護車，出動警、義消約30人前往搶救。

▲雲林虎尾垃圾掩埋場疑因高溫導致沼氣起火。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林虎尾垃圾掩埋場竄出烈焰大火濃煙竄天，環保局人員於下風處進行空氣監測。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

救災後續虎尾分隊長指揮權交接由第二大隊長沈俊興指揮搶救，現場燃燒範圍增加至約500平方米，14時22分已控制周圍降溫及火勢蔓延，現場配合清潔隊怪手開挖滅火。虎尾鎮長丁學忠第一時間抵達現場勘災，丁學忠表示，火警現場為第一期垃圾場掩埋面，因上方有路樹樹枝堆置致易燃，而火苗是從底下燒出來，所以初判為沼氣悶燒。

▲雲林虎尾垃圾掩埋場疑因高溫導致沼氣起火。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林虎尾垃圾掩埋場竄出烈焰大火濃煙竄天，環保局人員於下風處進行空氣監測。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

環保局長張喬維指出，起火原因還有待消防局進一步調查，不排除與這幾天連續高溫，垃圾場沼氣自燃引起，現場由消防局人員以水注滅火，火勢已控制，因垃圾堆裡仍在悶燒，消防人員持續用灑水降溫中，環保局人員於下風處進行空氣監測。將依違反空污法第32條第1項第3款告發500萬元以下罰鍰，並請清潔隊後續提出火調報告。

▲雲林虎尾垃圾掩埋場疑因高溫導致沼氣起火。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林虎尾垃圾掩埋場竄出烈焰大火濃煙竄天，環保局人員於下風處進行空氣監測。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張喬維表示，這個高溫炎熱是垃圾沼氣自燃危險期，環保局已於上週行文各20鄉鎮市公所清潔隊，籲請加強垃圾場巡查，透過環保局配置的紅外線熱顯像儀監控，若發現有溫度異常就要啟動相關應變措施，例如澆水降溫、開挖透氣降溫等，預防引起火。

▲雲林虎尾垃圾掩埋場疑因高溫導致沼氣起火。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環保局指出，起火原因還有待消防局進一步調查，不排除與這幾天連續高溫，垃圾場沼氣自燃引起，環保局人員也在下風處進行空氣監測。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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