快訊／疑天熱自燃！雲林虎尾垃圾場大火　黑煙嚇人數公里外可見

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮垃圾場今（25）日驚傳火警，燃燒範圍相當大，濃密黑煙數公里可見，13時17分雲林縣消防局獲報後派出消防人車出勤救災，起火原因不排除因天氣炎熱引起自燃。

▲虎尾鎮垃圾場傳火警，烈焰濃煙燃燒300平方米，警消人員持續搶救中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾鎮垃圾場傳火警，烈焰濃煙相當驚人，民眾拍照上傳臉書。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局說明，今日下午13時17分虎尾鎮清潔隊報案虎尾鎮下溪里溪底4號垃圾場起火燃燒，派遣虎尾11、13、61、62車及第二大隊5部消防車、1部救護車，出動消防11人、義消10人，總計出動21人前往搶救，由虎尾分隊長李偉順指揮搶救。

▲虎尾鎮垃圾場傳火警，烈焰濃煙燃燒300平方米，警消人員持續搶救中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局表示，燃燒面積為300平方公尺並同步通報110、環保局、虎尾鎮公所，目前無人員傷亡及財物損失，現場仍持續射水降溫中。起火原因由雲林縣消防局局火調人員調查中。

▲虎尾鎮垃圾場傳火警，烈焰濃煙燃燒300平方米，警消人員持續搶救中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾鎮垃圾場傳火警，烈焰濃煙相當驚人，民眾拍照上傳臉書。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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