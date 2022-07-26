BMW女酒駕追撞噴對向！遭撞轎車險衝水塘　樹蔭下騎士最衰

記者翁伊森、蔡怡萍／嘉義報導

天氣熱喝啤酒消暑很過癮，但嘉義有1名林姓女駕駛竟酒後開車，在路口遇上紅燈反應不及、追撞前方停等的日產轎車，再波及到在樹蔭底下的機車騎士，轎車被推行數公尺遠、差點衝入水塘，機車騎士也慘摔在地，肇事林女酒測值竟高達0.98毫克，被依公共危險罪嫌送辦。

▲女駕駛酒後開車發生追撞，1休旅車與1機車慘遭波及。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



這起誇張事故發生在本月23日，時值大暑天氣炎熱，林姓女子在中午時分駕駛BMW，行經嘉義縣新港鄉菜公村嘉159線5.5公里路口時，遇到號誌燈轉換、來不及反應竟直接追撞上前方減速的日產轎車，林女車輛偏移滑行到對向車道，遭撞轎車也往前滑動卡在路邊行道樹，最衰的是還有1名在樹蔭下停等紅燈的機車騎士慘遭擊落。

嘉義縣月眉派出所接獲報案後，在現場對肇事林女實施酒測，酒測值竟然高達0.98毫克，遠高於標準值的0.25，而林女自述才剛在北港大約喝了2瓶啤酒，因為一時貪圖方便，心存僥倖駕車上路。

警方向林女說明現在新規定，酒駕或酒駕後拒測「車牌一律須吊扣2年」，林女才一臉茫然且表示懊悔不已，但仍被依公共危險罪移送偵辦。

警方也藉此宣導，酒駕新制處罰規定已開始實施，新法修正後依道路交通管理處罰條例第35條第9項規定，只要駕駛人酒駕、毒駕、拒絕酒測，不管是否為車主，酒駕之車輛牌照將一律吊扣2年，就算車主不知情也一樣要罰；另車主明知駕駛人酒駕而不禁止，比照酒駕初犯同罰鍰及吊扣車牌2年（按照處罰條例第35條第7項）。