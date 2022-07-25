雲林「萬安45號」明天登場　開車駕駛需配合「下車避難」

▲雲林縣警方針對萬安45演習進行預演，並宣導民眾明日必須全力配合「閉門窗、關燈火、車停熄、人疏避」演練。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

111年度軍民聯合防空「萬安45號」演習雲林縣將於明（26）日下午13時30分至14點時實施共30分鐘，期間採有預警、分區同時段方式實施人、車疏散、避難、交通管制及災害救援等實作演練。警方表示，演習時實施人車疏散和交通管制，如不按照規定避難，將可依違反民防法規定，處3萬元至15萬元罰鍰。

▲雲林縣北港警分局警方針對萬安45演習進行勤教。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局北港分局為配合演習召開協調會，提醒鄉親應按規定避難、提早因應，避免因演習造成不便。北港警方指出，由於演習實施在即，除於今（25）日13時30分執行預演，因本次演習為模擬戰時景況，將全面實施「閉門窗、關燈火、車停熄、人疏避」演練，車上駕駛、乘客於演習時段，須接受警察或民防人員引導至附近場所避難，避免挨罰。

北港警分局也派員在重點道路散發宣傳文宣，提醒各商店、檳榔攤熄燈，關閉門窗停止營業；若經勸導仍不願配合者，可依「民防法」第25條，處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。也提醒鄉親，有規劃搭飛機、高鐵、火車、預約看診者，請提早出門，有關雲林縣萬安演習相關資訊及Q&A可前往雲林縣警察局全球資訊網查詢。

▲雲林縣警方宣導民眾明日必須全力配合「閉門窗、關燈火、車停熄、人疏避」演練，不配合者可依「民防法」最高開罰15萬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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